Lennert Van Eetvelt is Belgisch kampioen ploegentijdrit: “Nagelbijter tot de laatste seconde”

Wielrennen U23Lennert Van Eetvelt is met Lotto-Soudal U23 Belgisch kampioen ploegentijdrit geworden. De Lubbekenaar was een van de drijvende krachten in het team. Lotto-Soudal U23 haalde het voor Elevate P/B Home Solution en EFC. Van Eetvelt – aan een bijzonder knap seizoen bezig – focust zich nu op het komende EK.

Op het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit heeft Lotto-Soudal U23 haar favorietenrol kunnen waarmaken, al kreeg men het goud geenszins in de schoot geworpen. Lennert Van Eetvelt bevestigt. “Het is niet omdat je een truitje draagt van Lotto-Soudal, dat alles vanzelf gaat. We waren iets te snel van start gegaan. Het gevolg was dat we in de tweede ronde met zijn vieren door moesten gaan. Gelukkig konden we rekenen op een sterke Alex Segaert. Hij is in eveneens in volle voorbereiding op het EK en dat liet zich voelen.”

“Iedereen binnen de ploeg heeft trouwens zijn best gedaan. Anders word je geen Belgisch kampioen. Het werd een nagelbijter tot de laatste seconde. Elevate P/B Home Solution was na ons vertrokken, zodat we moesten wachten tot het einde. Uiteindelijk bedroeg het verschil amper vijf seconden. EFC volgde wel op ruime afstand. Op het einde konden we hen zelfs nog inhalen.”

Volledig scherm Het zestal van Lotto-Soudal U23 haalde het met vijf seconden verschil. © RV

EK in Portugal

Hoe bereidde Lennert Van Eertvelt deze Belgische titelstrijd voor? “Met de ploeg hadden we vooraf het parcours verkend. Maxime Monfort gaf ons de nodige tips. Als ex-kampioen van België heeft hij uiteraard de nodige ervaring in huis. Daarnaast had elk van ons al enkele ploegentijdritten in de benen en kunnen we allen ons mannetje staan in de individuele tijdrit. Die discipline is toch nog anders. In een ploeg kan je al eens rusten in de rug van een ploegmaat, al is dat uiteraard beperkt. Je moet wel volgen. Individueel ben je puur op jezelf aangewezen.”

“Voor mij was het mijn tweede Belgische titel. Vorig jaar won ik al de individuele tijdrit. De komende dagen verleg ik de focus naar het EK dat in het Portugese Anadia wordt georganiseerd. Daar werk ik de wegrit af op een parcours dat me moet liggen. Ik vergelijk het met een koers in de Ardennen. Vandaar reis ik door naar de Ronde van Aosta.”

