Lennert Van Eetvelt bewijst profwaardig te zijn in Giro U23: “Ik ben al een heel seizoen op niveau”

Een derde, een vijfde en een eerste plaats in de rituitslagen legden de basis voor de tweede plaats in de eindafrekening van Lennert Van Eetvelt. “Tweede worden is altijd een beetje zuur, maar ik besef tegelijk dat ik zeer tevreden mag zijn. Het was spijtig dat de Engelsman Leo Hayter te veel voorsprong had. Hij bleef buiten schot. De derde en de zesde rit waren duidelijk de zwaarste. In die zesde etappe ging ik mee met een vroege vlucht. De ploegmakkers verzetten veel werk, zodat ik uiteindelijk met anderhalf minuut voorsprong aan de slotklim naar Colle Fauniera kon beginnen. Ik dacht dat Lenny Martinez de kloof nog zou dichten. Op de Mortirolo had die indruk gemaakt. Finaal bleek dat mijn voorsprong boven op de top volledig intact was gebleven. Die beklimmingen behoren tot de meest lastige in Europa. Het was een extreem zware Giro U23. Het uithoudingsvermogen werd op de proef gesteld.”

Knap seizoen

Anderzijds hoeft de knappe prestatie van Lennert Van Eetvelt in Italië niet te verbazen. Winst in Aywaille en de Vredeskoers en podiumplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik, de Ardense Pijl en het BK tijdrijden. Het is maar een greep uit de hoogtepunten van de voorbije weken. De renner van Lotto-Soudal stapelt de knappe uitslagen op en wordt na dit seizoen prof. “Ik ben inderdaad al een heel seizoen op niveau. Ik word in januari prof en kan nu zonder druk op de fiets zitten. Dat geeft een fijn gevoel. Ook in de komende weken heb ik enkele mooie uitdagingen in de agenda waar ik ‘rustig’ kan naartoe werken. Begin juli (3 juli, red.) is er het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit. Exact één week later volgt dan het Europees kampioenschap op de weg in Portugal. Ook de Ronde van Toekomst is voorzien. In de aanloop daartoe start ik in de Tour d’ Alsace en de Ronde van Aosta.”