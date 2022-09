Lennert Van Eetvelt begint maandag aan WK in Australië: “Hopelijk heb ik deze keer meer geluk”

Wielrennen beloftenDe komende wielerdagen staan helemaal in het teken van het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong. De selectie voor Down Under is ter plaatse. Voor Lennert Van Eetvelt worden het belangrijke dagen. De Binkomnaar heeft een dubbele missie. Maandag werkt hij de individuele tijdrit af. Later in de week volgt de wegrit.

Maandag reisde Lennert Van Eetvelt naar Australië af. Het was een zware verplaatsing. Vermits men tijdig afzakte naar Wollongong, krijgt hij de gelegenheid om rustig te acclimatiseren en de jetlag te verteren. Niets werd aan het toeval overgelaten. “Alec Segaert was als eerste ter plaatse, een aantal wegrenners volgden iets later. Ik zat netjes tussenin. Het is een vermoeiende verplaatsing met een extra tussenlanding. In de eerste plaats probeerde ik zoveel mogelijk te rusten. Elk rustmoment – hoe kort ook – was mooi meegnomen. Gelukkig ondervind ik niet te veel moeite om op een vliegtuig toch de slaap te vatten. Tussendoor nam ik een filmpje mee om toch wat te ontspannen en de tijd te doden. Hoe ik de jetlag zal verteren? Dat zullen de komende dagen moeten uitwijzen. Het is de allereerste keer dat ik zo een verre verplaatsing moet maken. Ervaring op dat gebied heb ik dus niet. Gelukkig zijn we op tijd in Australië.”

Volledig scherm Lennert Van Eetvelt trainde al een eerste keer op Australische bodem. © Photo News

Parcours

Lennert Van Eetveldt heeft al een aardig beeld van het parcours. “Het is niet helemaal hetzelfde traject als dat van de profs. In elke ronde is er een klim van een goede kilometer. Het stijgingspercentage loopt op tot acht procent. Op zich is dat niet zo gigantisch zwaar, al moeten we wel rekening houden met de opeenvolging van hellingen. Voor mij mocht het alleszins allemaal wat lastiger zijn. Wanneer ik tevreden zal zijn? Een WK kan je moeilijk vooraf inschatten. Ik hoop alleszins dat ik mij kan tonen.”

Nare ervaring

Veel succes heeft Lennert Van Eetvelt de voorbije jaren nog niet gehad op een wereldkampioenschap. De renner van Lotto-Soudal blijft dan ook voorzichtig. “Hopelijk heb ik deze keer meer geluk. Vorig jaar had ik van het WK een hoofddoel gemaakt. Een kampioenschap rijden op tien kilometer van je deur leek me geweldig. Een val maakte meteen een einde aan mijn dromen. Bij de juniores was het zelfs nog erger. Toen liep ik enkele dagen voor het WK een handbreuk op. Meteen mocht ik kruis maken over de titelstrijd, nog voor die goed en wel begonnen was. Ik hoop dan ook dat dit WK een mooie herkansing mag worden.”

