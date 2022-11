Lennert Van De Putte (VC Ardooie): “Na periodetitel proberen op elan door te gaan”

De 19-jarige Lennert Van De Putte, student climatisering, is een jeugdproduct van VC Ardooie. “Ik woon in Koolskamp en heb altijd al de kleuren van VC Ardooie verdedigd”, weet de flankaanvaller. “Het is uiteraard super tof dat je in je eigen club de mogelijkheid krijgt om van bij de jeugd door te stromen naar het eerste elftal. Dit is nu mijn derde seizoen bij het fanionteam. Het eerste jaar kwam er door corona niet veel van in huis, maar sinds vorig seizoen kreeg ik toch een vaste stek in de basiself.”

Periodetitel is super

“Vorig seizoen hadden we het als team wat lastig. We bengelden lange tijd onderin het klassement en moesten lang strijden voor het behoud. Een goede eindsprint zorgde voor soelaas. Dit jaar werd de kern serieus gewijzigd, maar de nieuwe spelers hebben zich vrij snel in de groep geïntegreerd. Alles lag snel in een goede plooi en de resultaten lieten ook niet op zich wachten. We werkten een knappe eerste ronde af. Pas op speeldag zes werden we met een eerste nederlaag geconfronteerd: we verloren met een nipte 1-0 op het veld van SKV Zwevezele. Gelukkig konden we snel die ene verliesbeurt doorspoelen en lukten we na Zwevezele een puike twaalf op twaalf. Met die eersteperiodetitel als ultieme bekroning. De kalendermaker had alvast goed zijn huiswerk gemaakt, want op speeldag tien zette hij het cruciale thuisduel tegen Jong Male op het programma. Met als inzet die periodetitel en finaal trokken wij met 3-2 het laken naar ons toe. Zalig om op die wijze de kers op de taart te kunnen zetten.”

Leidersplaats verdedigen

“We zijn nu al verzekerd van een eindronde en dat is voor VC Ardooie alvast super. Na die periodetitel proberen we op ons elan door te gaan. De komende weken zullen we zo goed als mogelijk onze leidersplaats te verdedigen. Zaterdagavond trekken we naar de buren van VV Tielt en zij kunnen als dertiende in de stand de punten best gebruiken. Tielt is steeds een lastige klant voor ons geweest zodat we zeker op onze hoede zullen zijn.”

