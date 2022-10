Lennert Teugels wint rit in Ronde van Iran-Azerbeidzjan: “Vreemde culturen leren kennen op de fiets heeft toch iets magisch”

Wielrennen profsDe voorbije dagen was Lennert Teugels aan de slag in de Ronde van Iran-Azerbeidzjan. Iran? Het land beleeft momenteel woelige tijden, maar daar heeft de renner van Tarteletto-Isorex weinig van gemerkt. Teugels schreef de derde rit op zijn palmares en bekroonde daarmee de suprematie van zijn ploeg.

In de derde etappe kon Lennert Teugels zijn slag slaan. “Ik wist vooraf dat de derde en de vierde etappe de meest lastige zouden worden. Dat is ook uitgekomen. In die derde rit was er een slotklim van ruim dertig kilometer, maar met een gemiddelde van nog geen drie procent. Je kon met het grote verzet naar boven rijden. Gelukkig zat de wind ook mee. Voor de ploeg werd het een topvijfdaagse. Gianni Marchand won een rit en het eindklassement. Andreas Goeman won het slotcriterium in Tabriz en Tarteletto-Isorex won het ploegenklassement.”

Volledig scherm Lennert Teugels was ook één dag leider in het bergklassement. © RV

Andere cultuur

In welke mate is het anders koersen in een Islamitisch land? Lennert Teugels geeft een genuanceerd antwoord. “In de breedte was de bezetting misschien niet de allersterkste, maar er stonden individueel goede klimmers aan het vertrek. Ik vond het wel fijn om eens in een Islamitisch land te kunnen koersen. Van de onrusten die er momenteel in het land zijn, heb ik alvast niets gemerkt. We reden ook niet in de hoofdstad Teheran.”

“Vreemde culturen leren kennen op de fiets heeft toch iets magisch. Landen als Iran of eerder Rwanda zijn niet meteen toeristisch. Een groot deel van het parcours ging doorheen de woestijn. Ook dat was een aparte ervaring. Op zich is Iran niet meteen een wielerland, maar de beleving was er wel. In de dorpen stond er evenveel volk als bij ons. Het publiek was ook enthousiast, zeker tijdens het slotcriterium in Tabriz. Uiteraard moet je je aanpassen in het buitenland. De kruiding van het eten is bijvoorbeeld anders. Gelukkig heb ik daar hoegenaamd geen last van.”

Laatste opdrachten

Lennert Teugels rijdt dit seizoen nog twee koersen. “Zondag is er de GP Van Steenbergen. Dinsdag wordt er afgesloten in Putte-Kapellen. Daarna mag ik rusten. Deze winter wil ik opnieuw op Zwift rijden, al moet dat ingepast worden in mijn planning.”

