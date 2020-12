Lennert Teugels werd elfde op eerste WK E-Racing: “Deze discipline is de toekomst”

Voor één keer mocht Lennert Teugels de clubtrui van Tarteletto-Isorex ruilen voor de blinkende maillot van de nationale ploeg. Hij maakte deel uit van de kopgroep en had tot op honderd meter van de finish uitzicht op een medaille. Uiteindelijk werd hij elfde. “Ik had graag de top tien gehaald, maar ben toch tevreden. Het zal verbazen, maar ook in virtuele koersen wordt er tactisch gereden. Met Lionel Vujasin (zesde, red.) hadden we een echte finisher in huis. Zelf heb ik niet de punch om het karwei in de laatste vijftien seconden af te maken. Daarom hadden we het plan opgevat om de koers hard te maken. Meermaals streed ik in de frontlinie. Dat verplichtte anderen om te reageren. In de laatste rechte lijn zat ik in vierde positie, maar in de ultieme meters konden enkelen me nog voorbijgaan.”