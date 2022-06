Lennert Teugels rijdt zondag BK in Middelkerke: “Vrouwen zijn dezer dagen het sterke geslacht thuis”

Wielrennen profsZondag werken de elites met contract hun Belgisch kampioenschap op de weg af. Hoewel punchers blijven hopen, wordt er in de eerste plaats toch gekeken naar de snelle mannen in het peloton om de tricolore trui te pakken. Voor Lennert Teugels is dat niet bepaald een voordeel.

Ten huize Teugels-Vainionpää heerst er momenteel een ‘kampioenschapssfeer’. Lennert Teugels gaat zondag aan de slag. Partner Laura Vainionpää was vorig weekend al aan de slag, maar dan op het Finse kampioenschap. Teugels is duidelijk. “Laura reed een knap kampioenschap. Uiteindelijk strandde ze na een bijzonder spannende sprint op de tweede plaats. De transponders gaven aan dat ze gewonnen had, maar op de fotofinish was te zien dat het verschil pakweg anderhalve centimeter was. Toch was Laura achteraf zeer tevreden. In het verleden reed ze in de finale soms eens ‘dom’. Nu reed ze het perfecte kampioenschap.”

Volledig scherm De fotofinish verwees Laura Vainionpää (bovenaan) naar de tweede plaats. © RV

Middelkerke

Wat verwacht Lennert Teugels van zijn BK in Middelkerke? “Vrouwen zijn dezer dagen ongetwijfeld het sterke geslacht thuis (lacht). Mijn conditie is al enkele weken wat minder. In het Circuit de Wallonie (26 mei, red.) zat het allemaal nog prima, maar nadien ben ik ziek geworden. De verkoudheid bleef langer aanslepen dan voorzien. Pas deze week voel ik me weer echt beter worden. Gezien de ploeg de voorbije twee weken een dubbelprogramma afwerkte, kon ik ook niet veel ‘uitzieken’. Het BK wordt sowieso mijn laatste koers. In juli was er een rustperiode voorzien. Dat komt nu goed uit. Het laat me toe om even te bekomen en weer op te bouwen richting TRW.”

Feest voor de sprinters

Lennert Teugels verwacht dat de sprinters zullen uitmaken wie de titel pakt, al nuanceert hij dat beeld. “Twee of drie renners zie ik niet samen naar de finish rijden, maar ik verwacht ook geen volledig peloton in de laatste rechte lijn. In de Moeren kan er wind staan, zodat ik denk dat een groep van dertig à veertig renners zal overleven in de finale. In dat geval wordt het wel kijken naar de rappe mannen. Thibau Verhofstadt is dan bij ons een snelle man. Ook Sander Lemmens en Kobe Vanoverschelde kunnen met hun vorm in beeld komen.”