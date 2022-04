Lennert Teugels op podium in Servië: “Eindzege werd me professioneel afgepakt”

Tot de laatste dag liep alles helemaal naar wens voor Lennert Teugels. In de laatste etappe liep het alsnog (deels) fout. “Op zaterdag had ik samen met Gianni Marchand mijn slag kunnen slaan. In de finale konden we wegrijden. De paar seconden voorsprong die we vergaarden, volstonden om als leider aan de laatste rit te beginnen. In die laatste rit werd ik ‘in een sandwich’ genomen door de renners van het Poolse Mazowsze Serce. Zij beschermden hun kopman Jakub Kaczmarek. Op zich was dat heel begrijpelijk, maar het ging er niet altijd even fair aan toe. Er werd in waaiers gereden. Aanvankelijk was ik mee, maar op zestig kilometer van het einde begonnen de Polen alles te blokkeren: ik werd geïsoleerd, naar de kant geduwd, er werden gaten gelaten. Daardoor geraakte ik finaal toch in een tweede groep. In Europese wedstrijden waar er televisiebeelden zijn, zou dat onmogelijk gebeurd zijn. In de Balkan werd dat allemaal wel getolereerd. Laat het er ons op houden dat de eindzege me professioneel werd afgepakt.”