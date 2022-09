Lennert Teugels kiest voor Bingoal-Pauwels Sauzen-WB: “Dit is opnieuw een mooie stap voorwaarts”

Volgend seizoen kan Lennert Teugels aan de slag gaan bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. In het verleden was ‘Wallonie-Bruxelles’ een Franstalige opleidingsploeg. De komst van enkele sponsors zorgde ervoor dat het team een vaste waarde is geworden in het (inter)nationale peloton. “Begin augustus heb ik zelf contact opgenomen met de ploegleiding. Het gesprek met Christophe Brandt was zeer positief, zodat we er snel uit zijn geraakt. Mijn regelmaat kon hem overtuigen. Bovendien heeft de ploeg momenteel veel klassieke renners. Men is evenwel ook actief in Waalse en Italiaanse koersen. Het is dan ook de bedoeling dat ik in de klimploeg terecht zal komen en me mag concentreren op die koersen. Wellicht zal ik niet zo vaak meer op de Vlaamse wegen actief zijn. Dit is alvast opnieuw een mooie stap voorwaarts. Ik was twee jaar aan de slag bij Cibel, drie bij Tarteletto-Isorex. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.”