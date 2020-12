Lennert Teugels is geselecteerd voor eerste WK E-Racing: “Corona zorgt ook voor creativiteit”

Nieuwe OHL-aanvoerder Xavier Mercier: “Mijn ex-ploeg Cercle kloppen”

5 december Na een 1 op 9 wil OHL zaterdag in de vooravond (18.30uur) nog eens winnen, en zo zijn plaats in de linkerkolom van 1A verstevigen. Tegenstander Cercle Brugge, dat één puntje minder telt dan de Leuvenaars, wil aan Den Dreef de recente tegenvallende 3 op 15 wegspoelen en met een zege over OHL wippen in de stand.