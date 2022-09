Lennert Doms (Sezoens Bocholt): “Klaar om landskampioen Visé warm te ontvangen”

“De eerste thuiswedstrijd in het shirt van Bocholt en dan meteen tegen landskampioen Visé. Je zou voor minder zenuwachtig zijn”, valt de getalenteerde Lennert Doms met de deur in huis. “Ik ben één van de nieuwkomers en ben overtuigd dat zaterdagavond er momenten van kippenvel gaan zijn. Sezoens Bocholt heeft een talrijke en trouwe aanhang. Met de komst van de Luikenaars zal de Damburg ongetwijfeld vol lopen.”

“Wat de supporters mogen verwachten? We gaan altijd en overal voor de overwinning”, vervolgt de 22-jarige Doms uit Mechelen. “Een topteam als Bocholt is dat aan zijn status verplicht. Wezet is momenteel kwetsbaar. Ze missen één van hun sterkhouders Yves Vancosen. Al blijft het natuurlijk een topteam dat moeilijk te ontwrichten is. Anderzijds, het is een goed moment om de Luikse trots met lege handen huiswaarts te sturen. Wij zijn er alleszins klaar voor om Visé warm te ontvangen. Iedereen is scherp om die eerste thuiswedstrijd en meteen topper te winnen.”

“Akkoord. De zege in Volendam was zeer nipt’, gaat de leerkracht LO voort. “We begonnen uitstekend en sloegen na het eerste kwartier een ruime kloof. Plots vielen we stil. Reden? Weet ik niet, want onze voorbereiding verliep naar wens. Gelukkig hebben we veel klasse en ervaring in huis. In moeilijke omstandigheden bleven we koelbloedig en grepen nipt met 26-27 de belangrijke punten. Want de start niet missen is nodig om een ticket voor de Final4 te bemachtigen. De meeste Nederlandse teams zijn flink versterkt. Het zal strijden worden om Bene-League kampioen te kunnen worden. Ook in de Belgische play-offs zal er geknokt moeten worden. Sporting Pelt, Hubo Handbal en Visé zijn serieuze concurrenten.”

Rustige aanpassing

“Of ik reeds mijn draai in het team heb gevonden? Ik wil eerlijk met je zijn. Bij Atomix Haacht was ik een dragende speler. Hier moet ik nog alles bewijzen en vooral veel leren. Echt waar. Ik ben zeker een goede handballer, maar op vele vlakken moet ik nog een tandje bijsteken. De stap van een team dat moet knokken voor het behoud naar een ploeg die elk seizoen prijzen pakt is enorm groot. Het is dus nog zoeken. Gelukkig hebben we een fantastische groep. De routiniers vangen de nieuwe jongens uitstekend op en met de tips die we krijgen steken ze ons een hart onder de riem.”

Speelgelegenheid

“Of ik speelgelegenheid krijg van T1 Luc Boiten? Absoluut. Tijdens de voorbereiding kreeg ik veel speelminuten. Bij Kras Volendam waren het een tiental minuten als rechterhoekspeler. Ik deed mijn duit in het zakje en hopelijk mag ik mij tonen voor de fantastische supporters tegen Visé. Of de lange afstand niet doorweegt? Het Belgische handbal speelt zich af in Limburg hé. Wil je een stap hogerop dan mag die afstand van Mechelen naar Bocholt geen hindernis zijn. Het is één uur en twintig minuten in de auto, maar dat is ook een moment voor mijzelf (lacht). Ik ben zeer blij dat ik van Bocholt de kans krijg om mijn niveau omhoog te krikken. Tot mijn zeventiende jaar speelde ik bij Welta Mechelen. Daarna drie jaar Olse Merksem. De laatste twee seizoenen bij Atomix. Het is als een droom, maar ééntje die realiteit is geworden”, besluit de sympathieke Doms.