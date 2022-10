Lennert De Keukeleere met KAC Betekom naar ex-club Olympia Wijgmaal: “De drang om mij extra te bewijzen heb ik niet”

Met zes op zes in de rugzak maakt KAC Betekom zondagnamiddag de verplaatsing naar Olympia Wijgmaal, dat op plaats veertien is terug te vinden. Voor centrale verdediger Lennert De Keukeleere een match die al enkele weken met rood staat aangestipt.

De voorbije negen seizoenen was De Keukeleere actief bij de club uit het Leuvense. Begrijpelijk dus dat hij er naar uitkijkt: “Het zal alleszins speciaal zijn om nu tegen Wijgmaal te spelen. Ik weet niet of dat een positief gevoel gaat geven of een negatief. De drang om mij extra te bewijzen heb ik alleszins niet. Ik zal vooral moeten zien dat ik niet uit gewoonte in de kleedkamer van de thuisploeg ga zitten (lacht).”

Ervaring

“Ook al speel ik nu bij Betekom, ik volg hen natuurlijk nog wel. Ik ken er nog veel volk, van de vrijwilligers tot de trainer en enkele spelers. Momenteel staan zij vrij onderin dus ik hoop dat zij daar snel weggeraken. Ik heb gehoord dat ze goed voetbal brengen, maar dat het er momenteel niet altijd even goed uitkomt. Misschien door het feit dat ze wat ervaring missen om bepaalde matchen effectief over de streep te trekken? Maar kwaliteit is er alleszins genoeg aanwezig dus ik zie het zeker goedkomen met hen.”

Over dan weer naar Betekom. Met zes op zes lijken jullie op de goede weg?: “Klopt, het komt er nu allemaal beter uit bij ons. Vooral in het aanvallende compartiment. We weten de weg naar doel weer goed te vinden. Dat in combinatie met het feit dat de organisatie er achterin staat, zorgt voor resultaten. Vijf keer na elkaar hebben we nu niet verloren en die lijn moeten we zo lang mogelijk zien door te trekken.”

Afstand nemen

Zeker als je weet dat jullie buiten Wijgmaal de komende weken ook nog rode lantaarn Zwarte Leeuw, Pelt en Sint-Lenaarts treffen, allemaal ploegen onderaan de tabel: “Het is niet omdat ze vanonder staan dat dat makkelijke matchen zijn om te winnen”, wil de 30-jarige verdediger van geen onderschatting weten. “Maar wel de matchen die je in principe moet winnen en dat maakt het niet gemakkelijk. Zeker in deze fase van de competitie waarin alles nog heel dicht bij elkaar staat. Het doel moet dan ook vooral zijn om van die ploegen en posities zo veel mogelijk afstand te nemen. En dat kan natuurlijk het best in de vorm van driepunters.”

Hamstring

Zelf zou De Keukeleere tot slot net op tijd fit moeten geraken voor het treffen met zijn ex-club: “De voorbije twee weken heb ik niet meegespeeld door een lichte blessure aan de hamstring”, licht hij toe. “Een blessure die toch iets langer aansleepte dan ik had verwacht. Ik train weer volop mee met de groep en ben klaar om te spelen. Dat de ploeg net in die twee weken dat ik er niet bij was twee keer won, is vooral ingegeven door het feit dat er achteraan iets staat. Daar hoop ik ook weer mijn steentje aan toe bij te dragen. Maar het is natuurlijk nog altijd aan de trainer om die keuze te maken.”