Lennert De Keukeleere en Olympia Wijgmaal op zoek naar bevrijdende driepunter tegen City Pirates: “Focussen op die barrageplaats”

“Misschien wel ja, het is alleszins één van die ploegen die niets meer te winnen of te verliezen heeft in deze competitie”, weet De Keukeleere. “Neem daarbij het feit dat we tegen hen met die 3-0-score ons beste resultaat lieten optekenen en dan moet er toch wel iets mogelijk zijn komende zaterdag. Want eerlijk gezegd, als je al meer dan vier maanden op een driepunter wacht, dan ga je er op den duur steeds minder in geloven. Zo sleept er onbewust wat berusting in de ploeg en dat is natuurlijk nooit goed. Tegen Aalst waren we eigenlijk redelijk kansloos, omdat we er ontzettend moeilijk in slagen om kansen af te dwingen en achterin ook niet meer de nul kunnen houden.”

Geen stabiliteit

“Dat we zo weinig creëren, is zowat het verhaal van het hele seizoen tot dusver”, gaat de voormalige kapitein verder. “Van de hele voorlinie is Morgan de enige die op niveau is blijven presteren, dat mag ook wel eens gezegd worden. Want verdedigend mag er nu amper iets mislopen en ben je bijna verplicht om die tegengoal te vermijden. En voor Nieuwjaar lukte dat nog redelijk goed, ik denk dat we op een gegeven moment zelfs bij de beste defensies van de reeks hoorden. Maar dan speelden we met een echte typeploeg, terwijl we nu continu moeten wisselen en er geen stabiliteit meer is. Maar goed, iedere week opnieuw rapen we de moed bij elkaar en proberen we er simpelweg het beste van te maken. De laatste tijd beginnen we vaak vanuit een laag blok, om dan in de omschakeling de tegenstander pijn te kunnen doen. Dat lukt op zich vrij aardig, zolang die nul op het bord staat tenminste. Want nadien moet je gaan omschakelen en dat is allemaal net iets minder evident.”

Betekom

En zo dreigt het voor de centrale verdediger een afscheid in mineur te worden. “Dat is ook zo, al is die barrageplaats zeker nog niet verloren”, probeert Lennert De Keukeleere er de moed in te houden. “Ik had vorig jaar al getwijfeld om bij te tekenen, maar ben toch de uitdaging aangegaan om er met een vernieuwde ploeg een mooi seizoen van te maken. Dat is geen onverdeeld succes gebleken, maar het zij zo. Het doel blijft om met de dertig jaar in zicht nog wat plezier te beleven aan het voetbal en dat hoop ik nu bij Betekom te kunnen doen. Het is een team dat over heel wat automatismen beschikt en met Poukens speelt er ook een goede vriend van mij. En dan ligt het ook nog eens op de weg naar het werk, dus ik kijk er wel naar uit. Haacht Statie zal dus nog even moeten wachten (lacht).”