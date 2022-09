Lennert De Keukeleere en KAC Betekom voor derby in en tegen Diest: “Drie punten pakken tegen streekgenoot Diest zou groep enorme boost geven”

“Laat ons zeggen dat de match tegen Wezel Sport niet meteen een leuke match was om het seizoen mee aan te vatten”, blikt de centrale verdediger nog even terug op de 1-4 nederlaag. “Vier keer kon dezelfde speler scoren op aangeven van dezelfde speler op dezelfde plaats. Dat zou natuurlijk niet mogen en wijst erop dat we fouten hebben gemaakt. Zelf hadden we amper kansen. Kortom, we kwamen te weinig in het spel voor en pakten te makkelijk goals. Een sterke tegenstander, wat Wezel Sport zeker en vast was, straft zoiets genadeloos af.”

“Dat we te veel goals slikken, is inderdaad duidelijk. Dat was in de voorbereiding ook vaak zo. Ik denk dat we gedisciplineerder moeten zijn, dicht bij ons eigen doel. Het systeem dat we spelen vraagt er eigenlijk om dat we zolang mogelijk de nul houden en dan op de tegenaanval prikken. Dit is er al een paar keer goed uitgekomen, maar daarin moeten we wel constanter worden.”

Match die leeft

“Wat dit weekend betreft, kunnen we natuurlijk stellen dat een match tegen Diest altijd leeft”, weet de inwoner van Pellenberg. “Zowel bij onze supporters al bij hun supporters. Iets om naar uit te kijken dus, zeker ook voor mezelf. Zij kenden een woelige voorbereiding, maar wonnen wel meteen op speeldag één. Dat neemt niet weg dat het ons doel moet zijn om tegen hen de drie punten te pakken. Als we uitgerekend in de derby op bezoek bij Diest een zege zouden pakken, zou dat natuurlijk een enorme boost zijn voor de groep. En dan kunnen we vertrokken zijn.”

Opnieuw bewijzen

Zelf maakte de 30-jarige De Keukeleere in de zomer de overstap van Olympia Wijgmaal, waar hij liefst negen seizoenen actief was: “Ik was toch wel op zoek naar een nieuwe uitdaging om mezelf opnieuw te bewijzen na die periode. Het moest ook een ploeg zijn van ongeveer hetzelfde niveau als Wijgmaal. Zo kwam ik al snel bij Betekom terecht. Ik voelde me er meteen goed en ben er ook goed opgevangen. Ik breng natuurlijk heel wat ervaring mee en het moet dan ook de bedoeling zijn die over te brengen op de ploegmaats. Daar kijk ik wel naar uit.”

Buffer inbouwen

“Ik weet natuurlijk ook wel dat één mindere speeldag niet het einde van de wereld is, maar aan de andere kant kan je aan het begin van het seizoen best zo snel mogelijk zo veel mogelijk punten pakken. Om zo de rest van het seizoen rustiger en leuker door te komen. Ik weet dat Betekom vorig jaar heel wat punten pakte in de heenronde, maar veel minder in de terugronde. Waardoor ze net boven een barrageplaats eindigde. Als ze niet zoveel punten hadden gepakt voor Nieuwjaar, had het wel eens slechter kunnen aflopen. Kortom, laat ons nu al maar een buffer inbouwen. Liefst nu zaterdagavond al.”