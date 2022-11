Lennert Bertels debuteert in het Gentse Kuipke met zege in puntenkoers en leidersplaats in AVS-Cup U23

Wielrennen profs Jenno Berckmoes sluit ludiek het jaar af met een tweede plaats in eigen gemeente: “De boog moet niet altijd gespannen staan”

Jenno Berckmoes heeft het wielerjaar dit weekend afgesloten met een tweede plaats in zijn eigen gemeente Sint-Lievens-Houtem. Wordt er nu nog op de weg gekoerst? Het ging om een ‘speciale’ opener van de jaarmarkt. Naast deze ludieke race is Berckmoes ook al degelijk aan het trainen. Over minder dan drie weken is er al een eerste stage gepland.

18:55