Lennert Beelaert krijgt kans bij Haasrode Leuven tegen Roeselare: “Ik vind dat ik een goede match heb gespeeld”

“We begonnen met veel vuur aan de eerste set. Onze coach had ons de opdracht gegeven om het Roeselare zo lastig mogelijk te maken”, doet Lennert Beelaert de analyse. “Ik vind dat we de eerste set heel goed meedraaiden. We verloren nipt met 25-22, maar er zat zeker meer in.”

“In de tweede set zakten we weg en werden we eigenlijk wat overklast door Roeselare. In de derde set hebben we gezegd dat we alles op alles gingen zetten om de setwinst te pakken. In het begin gingen we opnieuw goed mee, maar dan zakten we alweer weg, waardoor Roeselare een grote kloof sloeg en we er niet meer over raakten.”

“Na de match had de ploeg wel een goed globaal gevoel, waardoor we zeker met veel zin uitkijken naar de match van woensdag tegen Gent. We misten in de tweede en derde set wel het vuur dat we in de eerste set hadden. Dergelijke matchen zoals tegen Roeselare zijn zeer leerrijk voor onze ploeg. Zo kunnen we stap per stap beter worden.”

Receptioneel

“Wat ik van mijn prestatie vond? Ik vind dat ik een goede match heb gespeeld. De eerste set deed ik het heel goed, zowel receptioneel, serverend als aanvallend. Ik begon wat minder aan de tweede set, maar receptioneel bleef ik goed overeind en aanvallend nam ik wel mijn punten mee.”

“In de derde set zakte ik weg in mijn aanval, waardoor ik mijn niveau van set 1 en 2 niet meer kon halen. Receptioneel en serverend bleef ik wel nog overeind. Het was een hele ervaring voor mij persoonlijk om tegenover een ploeg zoals Knack Roeselare te staan. Ik vind wel dat ik blij mag zijn met mijn prestatie.”

Vertrouwen

“Dit geeft zeker en vast vertrouwen voor de komende wedstrijden. Ik neem alle kansen die ik krijg om te spelen mee naar de toekomst en als het dan goed gaat, geeft dat alleen maar meer en meer vertrouwen.”

“Of ik een persoonlijk doel heb gesteld dit seizoen? Natuurlijk is je persoonlijk doel om in de basis te staan. Simon Peeters heeft nu een blessure aan zijn bovenbeen, waardoor ik mijn kansen krijg van de coach. Ik ben heel blij dat ik die kansen krijg en werk en train hard. Alle kansen die ik krijg, zijn leerrijke momenten en zo hoop ik beter en beter te worden”, besluit Beelaert.

