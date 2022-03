Lennart Mertens speelt met SK Deinze voor na twaalfde maal gelijk: “Jammer dat we weer op z’n zondags begonnen”

De bezoekers stonden na tien minuten op een 0-2-voorsprong. Een trap van Liam Fraser op de kruising schudde de thuisploeg wakker. Toen een poging van Challouk op zowel Wuytens als Vukotic afweek, viel de aansluitingstreffer. Daarna was het wachten tot het tweede deel van de tweede helft op opwinding. Met de gelijkmaker van Challouk, de voorsprong via Dansoko, een tweede geel voor Janssens, de Wase gelijkmaker via Ribeiro Costa en rood voor Prychynenko. “We begonnen net als tegen Westerlo op z’n zondags”, vindt topschutter Lennart Mertens. “Veel te slap dus. Spijtig. Zonder twijfel had de staf van Waasland-Beveren ons wedstrijdbegin tegen Westerlo geanalyseerd en probeerden de bezoekers ons op precies dezelfde manier te bespelen.”

“Nul-twee na tien minuten: dan weet je dat het moeilijk wordt. Toch namen we daarna alles over”, aldus nog Meertens. “Ik vond dat Waasland-Beveren, ondanks die dubbele bonus, toch begon te panikeren. Met wat geluk kwamen we op 1-2. Daarna zag ik nog meer paniek bij de Waaslanders. Vooral in de tweede helft profiteerden we daarvan. En ook door tijdens de rust bij te sturen.”

Bafo deed z’n job

Want Kurt Abrahams kwam halfweg in voor Robbe Quirynen en Bafodé Dansoko werd rechtsachter. “Ook ik was verrast door die ingreep, maar ik meen me te herinneren dat Bafo vorig seizoen ook eens als rechtsachter depanneerde”, gaat Mertens voort. “Niemand van ons speelt op training graag tegen hem. Want hij is atletisch en fysiek sterk. Bafo tilde ons op voorsprong. Ik zou zeggen dat hij zijn job heel goed uitvoerde. Alleen is het ons alweer niet gelukt om voorsprong vast te houden.”

Bovendien vond Mertens, samen met Maderner met elf goals topschutter in 1B, zelf de weg naar de netten niet. Hij liet ook geen open kansen liggen. “In deze match kwam rond het uur eindelijk een goeie voorzet van Dylan De Belder, maar ik kopte te centraal”, besluit Mertens die eind deze week papa wordt. “Misschien had ik helemaal op het einde met de corner van Gaëtan Hendrickx beter moeten doen. De trofee van topschutter wil ik pakken, want na je carrière kan je daar fier op terugblikken.”

