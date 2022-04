Lennart Mertens (SK Deinze) net geen topschutter in 1B: “Vond dit niet echt een geweldig seizoen”

Voetbal Tweede provinciale B Voet­balsprook­je in de maak? SV Sottegem bestaat zondag 100 jaar en kan titel pakken: “Promotie missen zou enorme ontgooche­ling zijn”

Als voetbalsprookjes überhaupt bestaan, dan worden ze ongetwijfeld komende zondag in Zottegem geschreven. De traditierijke club bestaat die dag precies 100 jaar en kan op exact dezelfde dag ook de promotie vieren naar eerste provinciale. Voorwaarde is wel dat SV Sottegem dan beter moet doen dan rechtstreeks concurrent Borsbeke. Is dit niet het geval, dan valt de beslissing sowieso op de slotspeeldag in een onderling duel. Of hoe een sprookje kan uitdraaien op een thriller.

