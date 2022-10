Lennart Heckel trekt met Lindemans Aalst naar Maaseik: “Ik verwacht een spannend duel”

We blikten vooruit met middenman Lennart Heckel. “Ik ken de tegenstander niet echt”, aldus de 20-jarige Duitser van 2,05 meter. “Van de spelers ken ik enkel de Griekse hoekspeler Athanasios Protopsaltis. Toen ik bij de jongerenploeg van Friedrichshafen speelde, trainde ik af en toe met het A-team waar hij speelde. We oefenden tegen Maaseik in onze galawedstrijd begin oktober. Die werd in de tweede set abrupt afgebroken door de hartstilstand van de libero van de bezoekers (Martin Perin, red.). Ik zat op de bank toen ik een plof op de grond hoorde. Toen ik opkeek, zag ik die speler tegen de grond liggen. Ik kwam nog nooit in aanraking met iemand die zo dicht bij de dood was en was in shock. Gelukkig kregen we snel het nieuws dat hij aan de beterhand is (inmiddels kreeg Perin een defibrillator ingepland en over een aantal weken volgen testen om te zien of hij de trainingen mag hervatten, red.). Maaseik is samen met Roeselare één van de topteams in België. Als wij ons niveau halen, moeten we echter met hun kunnen wedijveren. Ik verwacht een spannend duel. Onze prestatie tegen Menen heeft alvast voor vertrouwen gezorgd.”

In de thuiswedstrijd tegen Menen kwam Heckel bij een 24-16-stand in de tweede set de Est Alex Saaremaa vervangen. De jonge Duitser zorgde met een killblock meteen voor het setpunt. Ook in de derde beurt maakte hij indruk met enkele geslaagde blocks en aanvallen. “Toen ik moest invallen, was ik een beetje nerveus. Het was immers mijn eerste wedstrijd in ongeveer tien maanden. Dat ik zo lang geen match meer speelde, had te maken met het stopzetten van de Duitse competitie wegens Corona en een stressfractuur aan mijn voet waarmee ik lang gesukkeld heb. Mijn zenuwachtigheid was meteen verdwenen toen ik mijn eerste punt scoorde. Ik kon me ook in de derde set tonen en dat is uiteraard positief voor mijn vertrouwen.”

Volledig scherm Lennart Heckel heeft het naar zijn zin bij Lindemans Aalst: “We hebben een jonge ploeg en iedereen is bereid om te werken”. © Foto Beckx/RV

Goede verstandhouding met coach

Voor Heckel betekent Lindemans Aalst zijn eerste buitenlands avontuur. In Duitsland speelde hij voor Youngstars Friedrichshafen en München. Net als hoekspeler Leon Meier tekende hij een overeenkomst bij Frankfurt dat er enkele weken voor de aanvang van de competitie echter de brui aangaf. Lindemans Aalst bood beiden een reddingsboei. De Ajuinen geven zo onderdak aan de drie enige Duitsers (ook blijver Egor Bogachev heeft de Duitse nationaliteit) in de hoogste afdeling.

“Ik kende Egor al van afgelopen zomer bij het nationale team. Het is fijn dat ik met Leon en Egor twee landgenoten als ploegmaat heb, maar als dat niet zo was geweest, was het ook zo. Ik ben blij met mijn overgang naar Aalst. Ik krijg hier wellicht meer speelkansen dan ik in Frankfurt zou gehad hebben. Lindemans Aalst is een toffe club. De stad ken ik nog niet zo goed. Ik woon met Leon in Gooik, maar Aalst lijkt me een leuke stad. Ik vertoef graag in ons clubhuis (“KZ46” in de Korte Zoutstraat, red.). Ik kan het ook prima vinden met de ploegmaats. We hebben een jonge ploeg met een zevental spelers tussen de 20 en 22 jaar. Iedereen is bereid om te werken en wil zoveel mogelijk progressie maken. Ook de verstandhouding met de coach is uitstekend.”

“Mijn block is mijn grootste wapen, maar tegen Menen kwam ik ook aanvallend goed uit de verf. Mijn atletisch vermogen kan nog beter. Ik moet nog hoger springen. Door mijn voetblessure deed ik de voorbije maanden vaak aan powerliften. Misschien moet ik nog wat gewicht verliezen. Tot slot wil ik dit seizoen ook werk maken van mijn spin service.”