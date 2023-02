Lennart Heckel (Lindemans Aalst) na 1-3-verlies tegen VHL: “Onze eerste set was één van de beste onder coach Christophe Achten”

Coach Christophe Achten kon tegen Leuven nog steeds geen beroep doen op tweede opposite Renars-Pauls Jansons. De Let blijft out met een buikspierletsel. Wie wel opnieuw aan spelen toekwam, is middenman Lennart Heckel. De 20-jarige Duitser stond tegen VHL voor het eerst sinds Nieuwjaar in de basis. “Ik ben nog niet helemaal blessurevrij, maar ben wel tevreden dat ik tegen Leuven vier sets kon volmaken”, aldus de Aalsterse middenblokker van 2,05 meter. “Ik heb nog steeds last van een ontsteking van een pees in de linkervoet. De blessure brak door na de oefenmatch van begin januari tegen Achel. Ik moest de trainingen aanpassen. Als ik voel dat het niet gaat, dan staak ik de trainingen of spring ik de dag nadien niet. Het is een blessure die lang kan aanslepen, maar inmiddels gaat het beter en kan ik terug spelen. Het gaat beter van week tot week en ik hoop opnieuw mijn beste niveau te halen voor de start van de play-offs binnen drie weken.”

Heckel hielp Aalst tegen VHL aan overtuigende winst in de openingsset, maar de thuisploeg kon er nadien geen vervolg aan breien. “Onze eerste set was heel goed, één van onze beste sets met de nieuwe coach Christophe Achten. De intensiteit en beleving was goed en ook het volleybal dat we brachten was op niveau. Wat er nadien gebeurde? Goede vraag. We hebben na de wedstrijd ook naar het antwoord gezocht. De intensiteit ging naar beneden. Misschien waren we te relaxed. We maakten ook meer foutjes en net als tegen Maaseik sloeg de twijfel in het team en geraakten we niet meer in ons spel. Toch waren er in de vierde set ook nog winstkansen, maar we grepen onze kansen niet.”

Door de zege is Haasrode-Leuven zeker van de derde plaats. Lindemans Aalst van zijn kant zal de reguliere competitie op de zesde plaats beëindigen. Daar zal ook een eventuele zege tegen Achel op de slotspeeldag niets meer aan veranderen. “Voor het seizoen kon ik de sterkte van de competitie moeilijk inschatten. Ik wilde vooral in de play-offs geraken. Gaandeweg kon ik vaststellen dat we wel konden wedijveren voor de derde plaats, op voorwaarde dat we ons beste niveau halen. Het klopt dat het resultaat van onze slotmatch tegen Achel voor de rangschikking geen belang meer heeft. Toch gaan we voluit voor de winst. Niet alleen willen we elke wedstrijd winnen, we willen de zege ook pakken om met een goed gevoel aan de nacompetitie te beginnen.”

Als zesde in de eindrangschikking begint Aalst aan de Champions play-offs met nul punten. De concurrentie start met één tot vijf punten extra. “We gaan proberen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Net als in de reguliere competitie moet ons doel de derde plaats zijn. Tegen Menen wonnen we tweemaal. Ook tegen Gent en VHL zijn er mogelijkheden. Roeselare is wellicht te hoog gegrepen, maar als we top zijn, zijn er misschien wel kansen tegen Maaseik.”