Lennart Ghijsens (Sporting Hasselt): “We gaan naar SK Tongeren met een rugzak vol vertrouwen”

“De ontlading was groot na de overwinning tegen City Pirates”, vertelt Truienaar Ghijsens. “We hebben een zware periode achter de rug. Veel gekwetsten en wisselvallige resultaten. Dit had niemand verwacht. Deze groep heeft voldoende kwaliteiten voor een plaats in de linkerkolom. Gelukkig greep T1 Eric Eurlings onmiddellijk in en liet enkele jonge talenten snel proeven van het grote werk. Tegen City Pirates stonden de beloften Tuur Lambrecks, Mathisse Dassen en Tiebe Huygen in de basis. Timo Knapen viel in en er zaten nog enkele jonge talenten op de bank. Dit is de toekomst van Sporting. Natuurlijk heb je ook ervaren spelers nodig, maar deze gasten krijgen nu nog vier wedstrijden de kans om ervaring op te doen en te groeien naar een eventuele basisplaats voor volgend seizoen.”

“De ruime zege tegen City Pirates was een mooie opsteker voor die jonge kerels, want ze hebben hun steentje bijgedragen. Met tien punten voorsprong op Pepingen-Halle en Olympia Wijgmaal is het behoud zo goed als binnen. We kunnen de resterende wedstrijden ontspannen afhandelen en onze supporters trachten te verwennen.”

“Te beginnen vrijdagavond met de derby in Tongeren”, weet Ghijsens, al drie seizoenen bij Hasselt. “We zakken af naar de Ambiorixstad met een rugzak vol vertrouwen. Ook Tongeren zit de laatste weken in een goede flow en ik verwacht dan ook een derby met twee clubs die resoluut gaan voor de overwinning. Bovendien zijn de ontmoetingen met SK Tongeren altijd mooie wedstrijden. Er zal ook veel volk zijn. Laten we er een feestelijke avond van maken met de drie punten mee naar Hasselt. Dan is het behoud ook definitief.”

Wim Hayen

“Volgend seizoen krijgen we inderdaad een ander Hasselt tussen de lijnen”, stelt de 26-jarige Ghijsens, die bijtekende voor één seizoen. “Er zullen een aantal jongens ons gaan verlaten. Leegloop? Absoluut niet. Een tiental spelers tekenden reeds bij en er zijn nog een aantal twijfelaars. Belangrijk punt is dat de club snel een oplossing heeft gevonden om Eric Eurlings te vervangen. Niet dat hij het slecht deed. Integendeel. Eurlings leverde fantastisch werk, maar heeft niet de nodige diploma’s. Met Wim Hayen heeft de club een T1 binnengehaald die ervaring heeft met de reeks als ex-coach van Spouwen-Mopertingen. Ik ken hem niet persoonlijk, maar enkele vrienden waren vol lof over hem. Wel jammer dat mijn keeperstrainer Frank Lenaerts gaat stoppen. Ik leerde enorm veel bij van hem en we hebben samen een sterke band. De keeperstrainer van de beloften schuift door naar het A-team. Wel zal Frank Lenaerts soms nog even bijspringen.”