Lennard Hens (FCV Dender) na verlies tegen SK Beveren: “Beter gefocust zijn in de beginfase”

Titelkandidaat SK Beveren was vooral in het eerste halfuur een maatje te groot voor FCV Dender. De Waaslanders zaten al na vijf minuten op rozen nadat Barry een prachtaanval had afgerond. Ribeiro verdubbelde uit strafschop de zege na handspel van Cools, die werd uitgesloten. Met tien tegen elf boden de blauwhemden nog stevig weerwerk, maar de Beverse zege kwam nooit in gevaar. Met een tweede goal van de avond legde Barry de 0-3-eindstand vast.

De Oekraïner Dubko zal zich zijn debuut bij FCV Dender wel even anders hebben voorgesteld. Na 25 seconden kreeg hij van scheidsrechter Pirard geel voor een trekfout op Ismaheel. De belofteninternational werd een paar keer in snelheid gepakt. Ook bij de eerste tegengoal was dat het geval. Ismaheel dook gevat in zijn rug en Barry rondde diens voorzet af.

Dender-coach Regi Van Acker vond dat de grensrechter in de fout ging bij dat vroege doelpunt.

“Daar ging buitenspel aan vooraf”, stelde de Waaslander. “Het neemt evenwel niet weg dat we ons te gemakkelijk lieten uitspelen. Debutant Dubko had het moeilijk, maar veel andere keuzemogelijkheden had ik niet. Vanbelle is met een zware enkelblessure voor de rest van het seizoen out en Van Oudenhove kon volgens onze medische staff geen 90 minuten aan.”

Vijf minuten voor de rust beging Cools handspel op een schot van Ismaheel. Scheidsrechter Pirard wees terecht naar de stip en gaf de centrale verdediger rood. Ook tegen Lommel werd Cools voor handspel uitgesloten. Dat had evengoed evenveel keer geel kunnen zijn. “Strafschop en rood waren toch wel zware sancties”, vond Van Acker. “Met tien tegen elf bewezen we dat onze prestaties in stijgende lijn gaan. We hadden wel recht op een eerredder. De zege van Beveren was verdiend, maar de verliescijfers waren overdreven.”

In de slotfase kregen de invallers Myny en Atteri nochtans de kans om tegen te scoren, maar ze geraakten niet voorbij doelman Reus. “Het ontbrak ons aan precisie om de kansen af te maken. Dat is een werkpunt”, besloot Van Acker.

Lennard Hens wilde vooral het positieve onthouden. “We brachten met tien tegen elf mooi voetbal”, zei de kapitein. “We lieten zien waar we voor staan. We moeten alleen nog onze kansen afmaken. Uit dit verlies moeten we wel onze lessen trekken. Het kan niet dat we ons bij dat eerste tegendoelpunt zo gemakkelijk laten ringeloren. We moeten in de beginfase beter gefocust zijn.”

“Zelf had ik in de eerste drie wedstrijden toch wel wat aanpassingsproblemen aan de hogere reeks. Intussen ligt die moeilijke periode achter de rug en voel ik me iedere week sterker worden.”

FCV Dender-SK Beveren 0-3

Dender: Gies, Smet, Cools, Borry, Dubko (46' Van Oudenhove), Marzo, Rôdes, Hens (85' Rowell), Lallemand (68' Myny), Cukur (85' Atteri), Rajsel (77' M’Barki).

Beveren: Reus, Guimaraes Bilher (59' Coopman), Wuytens, Vukotic, Bateau, Corryn (52' Tshimanga), Van Damme, Hoggas (59' Ndour), Ribeiro Costa, Ismaheel (88' Wolff), Barry (88' Kablan).

Doelpunten: 5' Barry (0-1), 41' Ribeiro Costa (strafschop, 0-2), 85' Barry (0-3).

Geel: Dubko, Guimaraes Bilher, Ndour.

Rood: 39' Cools.