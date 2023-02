Lennard Hens (FCV Dender) moeten punten pakken tegen SK Deinze: “Versterking tijdens wintermercato was een noodzaak”

volleybal challenger pro leagueNa Alexandre De Bruyn en Gilles Ruyssen versterkte FCV Dender zich op de laatste dag van de wintermercato nog met de Italiaanse linksback Matteo Perri (24) van Excelsior Virton. Een noodzakelijke transfer, want Wesley Vanbelle is een heel seizoen out, Jasper Van Oudenhove is voor lange tijd onbeschikbaar en Valerii Dubko heeft het moeilijk met het hoge niveau van de Challenger Pro League. “Goed dat er versterking is aangetrokken om de blessuregolf op te vangen”, zegt Lennard Hens.

“Nooit voorheen maakte ik mee dat er tijdens de wintermercato zoveel nieuwkomers werden aangetrokken. In de strijd om het behoud is een kwaliteitsinjectie geen overbodige luxe, want ook de andere ploegen trokken versterking aan.”

Zelf is de spelverdeler er opnieuw bij nadat hij een drietal maanden sukkelde met pubalgie. “Het was inderdaad een lange lijdensweg”, geeft de kapitein aan. “Om overbelasting te vermijden, trainde ik minder en beperkte ik me aanvankelijk tot invalbeurten bij de wedstrijden, maar dat bracht geen soelaas. Daarom werd in overleg met de medische staf beslist een tijd lang niet te spelen en enkel oefeningen te doen met de kinesist. Dat heeft na keihard werken en veel geduld zijn vruchten afgeworpen, zodat ik nu weer inzetbaar ben.”

Keuzes maken

Intussen werd met De Bruyn een offensieve middenvelder aangetrokken, maar Hens vreest niet meteen voor zijn plaats. “De trainer bepaalt uiteraard de keuzes, maar ik ben ervan overtuigd dat we perfect samen kunnen spelen”, gaat de kapitein voort. “Ik voetbalde met hem nog in de jeugd van Anderlecht en weet zijn kwaliteiten goed in te schatten. Hij kan een actie maken en kan iets hoger spelen. Ik moet het meer van mijn passing en goed afstandsschot hebben.”

Puntenwinst boeken tegen SK Deinze nu zondagavond is noodzakelijk na een slechte reeks van één punt op achttien. Dat beseft Hens maar al te goed. “Het is uiteraard jammer dat we het in de cruciale duels tegen Virton en Jong Racing Genk lieten afweten, maar zoals al zo vaak gezegd misten we in die wedstrijden te veel sterkhouders.”

“Op Lommel bewees de ploeg dat ze op de goede weg is. Nieuwkomer Gilles Ruyssen ontpopte zich meteen als de leider van de defensie, waaraan het ons ontbrak. Hij straalt rust uit op heel de ploeg. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we tegen SK Deinze een goede beurt zullen maken. De draad van de sterke thuisreputatie van vorig seizoen moet na Nieuwjaar weer opgenomen worden.”

