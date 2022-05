Lennard Hens (FCV Dender): “Alles op alles zetten voor promotie naar 1B”

De opdracht voor FCV Dender in de eindronde voor promotie naar 1B is tegelijk eenvoudig en moeilijk. De blauwhemden moeten met Club Luik slechts één ploeg achter zich houden. De Marijntjes hebben net als de club van coach Regi Van Acker een licentie voor 1B en koppelen kwaliteit aan ervaring. Dender moet daar in principe niet voor onderdoen en opent de eindronde met een bezoek aan Dessel Sport. Woensdag volgt de clash thuis tegen Club Luik.

Een start die niet van de poes is, maar Lennard Hens ziet ook voordelen. “Het is vooral belangrijk dat we de eindronde afsluiten met een thuiswedstrijd tegen Dessel Sport”, zegt de spelverdeler. “Ik voorzie immers een spannende strijd tot op het einde. Hoe de Kempenaars zich in de eindronde zullen presenteren, is afwachten. Ik vind het alleszins een fout reglement dat clubs zonder licentie aan de eindronde mogen deelnemen.”

Nadat jullie zekerheid hadden verworven over deelname aan de eindronde klonk je ambitieus: “We moeten alles kapot spelen”, gaf je aan.

“Na het gelijkspel tegen Mandel United volgde er een rollercoster van emoties. We dachten aanvankelijk dat één punt onvoldoende was voor een eindrondeticket. Toen de spionkop begon te zingen, kregen we nieuwe hoop en wat later kregen we zekerheid over deelname aan de eindronde. Nu we de kans krijgen om te promoveren, wil ik vooruit. Dat is de enige weg voor deze ambitieuze club. We moeten alles op alles voor de promotie naar 1B”

Het wordt een fysieke slijtageslag met zes wedstrijden in drie weken tijd. Voor spelers die een job combineren met het voetbal wordt dat een zware klus.

“Voor zo ver het mogelijk is, moet het voetbal de komende weken op de eerste plaats komen. We moeten ons goed verzorgen en veel rusten. Zelf run ik in het centrum van Mechelen een koffie- en lunchbar. Ik zal me goed moeten organiseren.”

Als er op het elan van de terugronde wordt doorgegaan, dan maken jullie een grote promotiekans. Wat is het veschil tussen het Dender van voor Nieuwjaar en dat van 2022?

“De ploeg was in de terugronde beter op elkaar ingespeeld en we plukten de vruchten van de zware trainingsarbeid die dagelijks wordt geleverd. In een goed draaiende ploeg haalt iedereen automatisch een hoger niveau. Dat heb ik zelf ook ervaren.”

Je maakte vaak het verschil met je uitstekende traptechniek. Is dat aangeboren of dankzij heel veel training?

“Het is een beetje een mix van beiden. Ik heb de kwaliteit goed op doel te kunnen knallen, maar heb daar ook heel veel uren op getraind.”