Lenie Onzia en OHL zijn niet opgewassen tegen sterk RSCA: “Zuur dat de 0-1 er al na één minuut kwam”

“Het is absoluut balen”, zegt kapitein Lenie Onzia. “Het is vrij logisch dat het eerste gevoel na zo’n wedstrijd teleurstelling is. Na vorige week hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk te werken richting deze wedstrijd en een paar puntjes aan te passen. We werkten met heel veel vertrouwen er naar toe en stapten ook zo op het veld.”

“Het is gewoon zuur dat na één minuut de 0-1 al binnen lag. De doelpunten volgden dan heel snel en dan werd het natuurlijk lastig.” Na twintig minuten stond het 0-3 en was de wedstrijd gespeeld. “Ook credits voor Anderlecht. Zij brachten tegenover een week geleden veel meer beweging, vonden makkelijker de vrije man en konden de bal iets sneller laten gaan. Dat is dus ook wel hun verdienste.”

Doelpunt is enige lichtpunt

OHL moest de wedstrijd ondergaan en kwam er zelf te weinig uit. “We hadden het met momenten inderdaad moeilijk, maar hadden ook wel een paar momentjes en brachten dan wat dreiging, misschien zelfs meer dan vorige week.”

“Ook chapeau aan het team dat we ondanks de score toch heel de wedstrijd zijn blijven proberen. Helemaal op het einde konden we nog de eerredder maken. Dat is natuurlijk wel plezierig en het enige lichtpuntje aan de wedstrijd.”

Quote We bleven op zoek gaan naar dat ene goaltje en zijn heel content dat dat uiteinde­lijk gelukt is Lenie Onzia

Het was opvallend dat Onzia tijdens de moeilijke wedstrijd haar ploeg toch positief bleef aansturen. “We hebben met de hele ploeg wel geprobeerd om de motivatie erin te houden. Dat is ook wat je moet doen, want ik denk dat het anders misschien nog erger kon aflopen. We hebben geprobeerd om de bal te laten gaan en te blijven voetballen. We bleven op zoek gaan naar dat ene goaltje en zijn heel content dat dat uiteindelijk gelukt is.”

“We moeten dit tweeluik tegen Anderlecht nu meteen afsluiten. Vanaf dat we volgende week terug op het veld komen, is het werken richting de volgende wedstrijd. Er staan voor ons twee belangrijke wedstrijden op het programma en we moeten daar op focussen. We moeten deze scherpte aanhouden.” OHL trekt volgend weekend naar Aalst en ontvangt een week later Genk.

