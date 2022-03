Lenie Onzia en OH Leuven laten duren punten liggen tegen Genk: “Heel zuur dat we de wedstrijd niet winnend konden afsluiten”

Mooi weer, veel supporters en een prima grasmat. Alles was aanwezig voor OH Leuven Women om zondagavond in het King Power at Den Dreef stadion de drie punten te pakken tegen Genk. De Leuvenaren eisten het balbezit op en zorgden voor de meeste dreiging. Een doelpunt maakte lukte echter niet en zo stond na affluiten de brilscore nog steeds op het bord.

“We hadden overwicht en creëerden kansen, maar de bal ging er niet in”, stelt aanvoerster Lenie Onzia voor de camera van Eleven Sports. “Een verklaring waarom het telkens net niet lukte, heb ik niet. Dat tikkeltje geluk ontbrak. Heel zuur dat we de wedstrijd niet winnend konden afsluiten.”

“Het is wel zo dat dit bij ons dit seizoen al een paar keer teruggekomen is. De efficiëntie ontbreekt. We creëren wel heel veel kansen, wat heel positief is, maar de bal gaat er gewoon net niet in.”

“Onze twaalfde man was absoluut aanwezig en ik wil dan ook alle supporters bedanken. De steun was enorm en heeft ons ook gepusht om te blijven gaan tot het laatste fluitsignaal. Helaas was het voor ons net niet genoeg”, besluit Onzia.

Terug efficiënt worden

De teleurstelling was bij alle Leuvenaren zeer groot. “Ik vind de uitslag niet terecht”, liet Hannah Eurlings voor de camera van Eleven Sports optekenen. “We hebben heel veel kansen gecreëerd. Zelfs nog na de 87ste minuut kregen we drie à vier kansen.”

“Je merkte gewoon dat Genk voor een punt speelde en dat is jammer. In play-off 1 verwacht je open en aanvallende wedstrijden langs beide kanten. Dat was nu niet het geval. Er ging maar één ploeg vol voor de winst en dat waren wij.”

“Of er de druk die op deze wedstrijd stond een grote rol gespeeld heeft? We zijn een ploeg die moeten kunnen omgaan met druk. Ik denk niet dat dat zo zeer een rol speelde.”

Quote We mogen echter niet vergeten dat we heel veel goede dingen hebben gedaan Hannah Eurlings

“We weten ook dat we twee zure punten hebben laten liggen die ons toch dichter bij Anderlecht hadden kunnen brengen. Het doet pijn. We mogen echter niet vergeten dat we heel veel goede dingen hebben gedaan. We moeten echt terug efficiënt worden. Hoofdjes bij elkaar steken nu en tegen Standard gaan we opnieuw vol voor de winst”, besluit Eurlings.