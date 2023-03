Len De Pauw mist noodgedwongen Ronde van Algerije: “Visaproblemen hield onze ploeg thuis”

Het is een opmerkelijk gegeven: de renners van Tarteletto-Isorex konden hun koffer weer uitpakken. De ploeg heeft nochtans heel wat ervaring met deelnames aan buitenlandse rittenwedstrijden. Nooit eerder leverde dat problemen op. Len De Pauw geeft meer duiding. “Twee dagen voor het vertrek vernamen we dat er moeilijkheden waren. Visaproblemen hield onze ploeg thuis. In het verleden was het steeds zo dat de plaatselijke organisatoren ervoor zorgden dat die documenten in orde raakten. Nu was er blijkbaar een miscommunicatie. Ploegen moesten zelf instaan voor hun documenten. Het gevolg was dat we te laat waren om te vertrekken naar Algiers.”

Alternatief programma

Len De Pauw is er de man niet naar om lang te blijven treuren. Een degelijk alternatief programma wordt uitgetekend. “Het missen van de Ronde van Algerije is natuurlijk een streep door de rekening, je mist tien opeenvolgende koersdagen. Toch kijk ik liever vooruit. Zondag kan ik al aan de slag gaan in de Omloop van het Waasland. Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen te beste herinneringen heb aan deze koers. Vorig jaar kwam ik in Kemzeke op vijfhonderd meter van de finish stevig ten val. Ik moest naar het ziekenhuis, waar mijn heup en elleboog werden genaaid. Het kostte me een week om te herstellen. Ik moet die nare herinnering zondag maar eens uitwissen. Ik vernam dat de omloop werd hertekend. Er zouden meer kasseistroken in het parcours voorkomen. Dat is alvast een pluspunt.”

“De ploeg start later deze maand twee keer in Frankrijk (Cholet en Tourangelle, red.). Het zou leuk zijn als ik één van de twee koersen kon starten. De Ronde van Turkije kan eind april ook een alternatief zijn. Het is een hoog aangeschreven rittenwedstrijd, waar we ook de nodige opeenvolgende koersdagen kunnen verzamelen.”

