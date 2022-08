Len De Pauw blinkt uit in Ronde van Vlaams-Brabant: “Ik hoop mijn vorm te verzilveren in de Road Series”

Het Urbano Cycling Team won eerder al het ploegenklassement in de interclub Brussel-Zepperen en de Ronde van Luik. Ook in de Ronde van Vlaams-Brabant trad de ploeg nadrukkelijk op de voorgrond.

Len De Pauw was een van de renners die positief opviel. “Ik denk dat ik net als de ploeg mag terugblikken op een geslaagde week. Misschien zat er meer in, maar globaal bekeken was het goed. Twee dagen lang mocht ik individueel een trui dragen. In de eerste etappe konden we met vijfentwintig vluchters wegrijden. Het leverde me de blauw-witte trui op als beste Vlaams-Brabantse belofte. In de tweede rit werd het nog beter. Na afloop bleek dat ik ook nog eens de beste jongere was geworden, zodat ik in de tijdrit met een witte trui mocht rijden. Op dat moment stonden we trouwens met drie man van de ploeg in de top vijf. Jens Bouts was leider, maar ook Jasper Kaesemans deed het uitstekend.”

Goede tijdrit

In de tijdrit moest Len De Pauw enkele plaatsen inleveren, maar finaal zou hij toch nog elfde worden in de eindafrekening. “Op zich werkte ik een goede tijdrit af. Ik klokte 10.04 over zeven kilometer. Daarmee werd ik negentwintigste. Het klopt dat ik wat terugviel, maar in het verleden waren mijn tijdritten erbarmelijk. Nu moest ik weinig tijd toestaan. In de laatste twee dagen gaven we wat terrein prijs. We probeerden wel iets te forceren, maar de renners van Alpecin-Deceuninck waren zeer sterk en controleerden alles. In Bertem probeerde ik het in de finale nog solo, maar in de laatste ronde werd ik alsnog ingerekend.”

Hel van Voerendaal

Len De Pauw hoopt de goede conditie nog even te kunnen aanhouden. “Ik hoop mijn vorm te verzilveren in de Road Series. In het kader van dat regelmatigheidscriterium trek ik zondag naar de Hel van Voerendaal. Ik verdedig in Nederland mijn vijfde plaats in de tussenstand van de Road Series. In Voerendaal zal ik aantreden met een selectie van Cycling Vlaanderen. Daarna volgt met de eigen ploeg de Ronde van Oost-Vlaanderen.”

