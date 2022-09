Leidt Visar Shala Antwerpse beloften naar negen op negen? “Na jaar zonder club en jaar in tweede nationale ben ik blij met deze kans”

Voetbal Eerste NationaleDe beloften van Antwerp lijken te groeien in de competitie. Na een nul op zes pakten de Antwerpse talenten zes op zes. “Op korte tijd hebben we al veel bijgeleerd”, zegt Visar Shala, die in de voorbije twee matchen telkens voor de winning-goal zorgde.

2-0-verlies tegen Francs Borains, 0-1-verlies tegen Charleroi B, 0-1-winst tegen Dessel en 2-1-winst tegen Wezet: dat is de voorlopige balans van jong Antwerp in eerste nationale. Zondag volgt een verplaatsing naar FC Knokke.

“Die nul op zes bij de competitiestart was een tikje”, blikt aanvallende middenvelder Visar Shala terug. “Anderzijds was het misschien niet zó abnormaal dat we wat aarzelend begonnen. We zijn nu eenmaal nog een erg jonge ploeg die het voor het eerst tegen ‘volwassen’ tegenstanders moet opnemen. Maar ik stel vast dat we snel bijleren. Uit de eerste twee matchen hebben we de nodige lessen getrokken en dat vertaalde zich in twee overwinningen.”

Jaar zonder club

Shala had zeker zijn aandeel in de recente zes op zes, want telkens stond hij aan het kanon. “Dat doet natuurlijk deugd. De technische staf geeft me ook het nodige vertrouwen en de sfeer in de groep is erg positief. Je kan dus wel stellen dat ik het hier geweldig naar mijn zin heb”, glimlacht de gewezen Belgische jeugdinternational met Kosovaarse roots. “Er wordt ook heel professioneel gewerkt. Ik besef dat niet iedereen het geluk heeft om bij zo’n mooie en goed gestructureerde club als Antwerp te mogen voetballen.”

En dan te zeggen dat Shala vorig seizoen in tweede nationale bij Olsa Brakel speelde en daarvoor zelfs een jaar zonder club zat. “Ik kreeg een deel van mijn opleiding bij Club Brugge en Zulte Waregem”, geeft Shala mee. “Bij Waregem zat ik een keertje op de bank bij de eerste ploeg - op de Bosuil trouwens - maar een profcontract kreeg ik er uiteindelijk niet. Door omstandigheden vond ik niet meteen een nieuwe club. In volle coronaperiode bleek dat niet evident. En dus onderhield ik maandenlang op mijn eentje de conditie. Nadien kon ik via trainer Gill Swerts een tijdje meetrainen met de beloften van Antwerp. Dan volgde een periode bij Brakel, waarna Antwerp me een overeenkomst voorschotelde.”

Krasniqi en Vermeeren

Bij Brakel was Shala vorig seizoen goed voor 18 goals en 12 assists. “Ik blik met plezier terug op die periode. Brakel is een hele familiale club. Maar de kans om opnieuw een stap hogerop te zetten kon ik niet laten liggen. Intussen mocht ik ook al eens meetrainen met Antwerps A-kern en dat smaakt natuurlijk naar meer. Het feit dat andere jonge gasten als Laurit Krasniqi en Arthur Vermeeren al hun kans kregen in wedstrijden van de eerste ploeg toont aan dat men bij Antwerp zeker gelooft in de jeugd. Hopelijk kan ik op een dag het voorbeeld van Laurit en Arthur volgen”, besluit Visar Shala ambitieus.

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.