Leider Westerlo zadelt Lierse met kater op en staat nu tien punten los

baanwielrennen Ondanks val Pollefliet bij aflossing in chronorit blijft hij met maatje Vandenbran­den op kop in de AVS Cup

De derde avond van de AVS Cup was voor de leiders Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden niet de beste. In de puntenkoersen speelden ze niet mee voor de zege. En tijdens de tijdrit over 500 meter kwam Pollefliet, toen hij maatje in de baan wou brengen, ten val. Toch blijven ze in het geel.

19 november