Leider Voorde-Appelterre laat na om kloof met eerste achtervolger Overijse opnieuw te vergroten: “Maar geen sprake van ontgoocheling”

Het was stevig puzzelen voor coach Bart De Durpel voor aanvang van de wedstrijd. Van Der Wilt en Machtelinckx moesten vanwege een schorsing langs de zijlijn toekijken, terwijl ook Lepage (ziek) en Allachi (blessure tijdens opwarming) in laatste instantie verstek moesten geven. “Maar hun vervangers hebben het zeker niet slecht gedaan”, gaf coach De Durpel aan. “Net als in de heematch zette Drongen een heel laag blok neer met 11 mensen achter de bal. Dan is het niet makkelijk om de ruimte te vinden en toch hebben mijn jongens dat uitstekend gedaan. De Drie maakte twee huizenhoge kansen niet af en de strafschop van De Greef werd gestopt. Onze eerste helft was van prima makelijk, maar werd niet beloond met een doelpunt.”

Die goal viel al snel in de tweede helft via een afstandsknal van Gil Figys. De leider leek daarmee te schaapjes op het droge te hebben tot kapitein De Greef een bal die huizenhoog over ging ongelukkig tegen de arm kreeg in het strafschopgebied. “Dat de scheidsrechter hiervoor strafschop floot, kan ik nog begrijpen. Wij hadden voor de rust ook een lichte penalty gekregen. Maar dat Arnaud ook nog eens een tweede geel hiervoor krijgt, daar heb ik het veel moeilijker mee. Zo mist hij de topper tegen Overijse. Dat door een bal die vele meters over doel ging gevlogen zijn. Ook Dumortier slikte zijn derde geel en mist dus Overijse”, aldus De Durpel die zijn ploeg ondanks een man minder nog dicht bij de 2-1 zag komen via een kopbal van Van Mossevelde.

Topper

Voorde-Appelterre liet zo na om de kloof met eerste achtervolger Overijse tot vier punten te vergroten. “Maar ontgoocheld ben ik niet. We hebben best een goede match gespeeld. Met een weekend rust voor de boeg kunnen we ons in alle rust voorbereiden op de kraker in Overijse. Een belangrijke match die hier enorm leeft, maar geen match die zal beslissen over het kampioenschap”, benadrukt de Voordse T1.

Voorde-Appelterre: M. Figys, De Greef, De Drie, Goffin, Movoto (82’ De Vleesschouwer), Van Mossevelde (86’ Makoun), D’Hoore, Tresignie, Nerinckx, Dumortier, G. Figys.

Drongen: Frans, Vanpoucke, Baert, De Rock, Sy, Samini (86’ Vermeulen), Van Buyten, Novo Rey, Ayala (79’ De Caluwé), Van Schoors, Pieters.

Doelpunten: 55’ G. Figys (1-0), 61’ Samini (1-1, pen.)

Geel: Goffin, Frans, Dumortier, G. Figys, Samini.

Rood: 60’ De Greef (2xgeel)