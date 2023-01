Leider SV Wevelgem thuis tegen Blankenberge met Renato Neto: “Tien punten zou al een serieuze kloof zijn”

Ondertussen is er bij de Vlassers ook extra sportief nieuws. Eind dit seizoen stopt Vincent Mispelaere als voorzitter en wordt Wouter Verrote zijn opvolger. Hij is reeds lange tijd actief in de club en was eerder al jeugdvoorzitter en momenteel ondervoorzitter.

“Ik ken het reilen en zeilen van de club”, zegt Wouter. “Samen met huidig voorzitter Vincent Mispelaere kwam ik destijds in het jeugdbestuur en volgde daar dan voorzitter Paul Verhelst op. Vincent volgde dan Henk Louf als voorzitter op en werd ik ondervoorzitter. Nu ik vanaf komend seizoen Vincent opvolg, is een logische stap.”

“Ik dacht er eerst even over na en sprak er thuis over. Ik heb een fantastische vrouw die me daarin steunt. We hebben een heel goed bestuur. Ik ben iemand die niet in de belangstelling moet staan. Ik werk graag achter de schermen.”

Aanvoerder Frederik Declercq en maats speelden vorig seizoen kampioen en wonnen ook de beker. Nu staan ze weer bovenaan en wenkt een tweede titel op rij. “De competitie is wel nog lang, Er zijn nog elf wedstrijden, waaronder enkele toppers”, zegt Wouter Verrote. “Nu komt Blankenberge en spelen we later ook nog thuis tegen WS Lauwe en Boezinge. Winnen we tegen Blankenberge, dan volgt de kustploeg al op tien punten en zou dat al een serieuze kloof zijn. We gaan er alvast voluit voor.”

Links en rechts wordt wel eens verteld dat het bestuur liever niet opnieuw promoveert… “Luister, we zitten met een heel grote jeugdwerking”, zegt de toekomstige preses. “Heel wat jeugdspelers behoren tot onze A-kern en we willen onze eigen jeugd nog meer stimuleren en integreren in het eerste elftal. In dat opzicht zou een nieuwe promotie misschien een jaar te vroeg komen maar opnieuw kampioen spelen mag.”

Juul Tanghe

Vanuit die succesvolle jeugdwerking is Juul Tanghe momenteel het grootste talent. De zoon van ex-Rode Duivel is bij paars-wit bezig aan zijn laatste maanden. “Hij is al gaan testen bij KV Oostende en KV Kortrijk en is er ook belangstelling uit tweede amateur”, zegt Claude. “Het was al een kleine verrassing dat we Juul dit seizoen bij ons konden houden. We zouden er heel trots op zijn als hij ooit misschien in eerste klasse speelt.”

Van tweedeprovincialer SC Zonnebeke komt spits Thibaut Vanhoutte die eerder speelde bij de beloften van Eendracht Wervik en FC Gullegem.

Brandon Delneste vertrekt naar buur White Star Lauwe. Doelman Wouter Deman stopt met voetballen en wordt komend seizoen keeperstrainer in Boezinge.

