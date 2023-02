Leider Patro Eisden raakt niet voorbij massaal terugplooiend Hoogstraten: “Niet scherp genoeg bij de afwerking”

VOETBAL EERSTE NATIONALEEen stug verdedigend Hoogstraten snoepte Patro Eisden twee kostbare punten af. Na een doelkansarme eerste helft klommen de leiders via een doelpunt van Ferber vlak na de pauze nochtans verdiend op voorsprong. Lang kon Eisden deze voorsprong niet in handen houden. Het was Fall die via een vrijschop van Brandt het evenwicht herstelde. Nadien verhoogde Patro de druk en drong de tegenstander achteruit. Ferber, Bentayeb en Renson waren nog dichtbij de winnende treffer, maar hun pogingen misten precisie. “We hadden na de rust voldoende kansen om te winnen”, baalde Pietermaat.

Patro had een moeilijke klant aan Hoogstraten. Het team van Frank Belmans bouwde een dubbele muur op en de thuisploeg vond zeker in de eerste helft weinig gaatjes om deze te ontgrendelen. Vanrafelghem stuitte op doelman Kustermans en een erg bedrijvige Bamona schoof na een kunstig dribbelnummertje de bal net voorbij de verste staak. “We waren enkele procentjes minder dan in andere competitiewedstrijden”, gaf Jan Pietermaat ruiterlijk toe. “Er was wel dreiging, maar voorin waren we niet scherp genoeg bij het besluiten. Ook inzake duelkracht haalden we niet ons normaal niveau. Of de vermoeidheid meespeelde? Niet akkoord. We trainen soms pittig, maar krijgen van de club alle faciliteiten om zo fris mogelijk naar het weekend toe te leven.

Genoeg kansen om duel te winnen

In de tweede helft vonden we beter onze draai en klommen via een mooie actie van Bamona en Ferber verdiend op voorsprong. Dan denk je de trein is vertrokken, maar bij de eerste echte counter van Hoogstraten hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Het was Falle die een vrijschop van dichtbij binnentrapte. Nadien hadden we nog kansen om de partij te winnen, maar het was steeds net niet. We misten gretigheid en scherpte. Als er iemand moest winnen, waren wij het. Volgende week tegen Charleroi B moeten we dit rechttrekken en een nieuwe reeks van driepunters aanvatten”, aldus Tom Pietermaat.

Ditmaal geen winnende treffer in slotfase

Ook trainer Stijn Stijnen baalde na afloop. “Het is niet gemakkelijk een dubbele muur te ontgrendelen. Maar het is hun goed recht om deze speelstijl te hanteren”, reageerde trainer Stijnen. “Daarbij zat Hoogstraten met 10 op 15 in een goede flow. In de eerste helft vond ik ons onrustig aan de bal. Er waren toen ook weinig echte doelkansen. Dat veranderde in de tweede helft toen we de tegenstander helemaal achteruit drukte en ook kansen creëerden. Jammer dat we na die 1-0 snel de gelijkmaker moesten slikken. Als je in overtal bent mag je daar nooit een vrijschop weggeven. Ondanks de powerplay en een drietal uitstekende doelkansen hadden we de zege zeker verdiend. Andere weken konden we op de valreep nog aan het langste eind trekken, ditmaal niet. Al had Jordan Renson nog twee reuzekansen om ons over de streep te trekken. Jammer, we hadden de kansen moeten benutten. Waarom ik spits Mehanovic niet in de voorlinie dropte? Elvis liep een infectie op en kwam amper aan trainen toe. Het was niet opportuun om hem in zulk omstandigheden in te brengen. Volgend weekend wacht ons een nieuw thuiswedstrijd tegen Jong Charleroi en proberen we beter te doen”, aldus Stijn Stijnen.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Verburgh (85' Bammens), Pietermaat, Bounou (65' Bentayeb), Bamona, Ferber, Vanrafelghem.

Hoogstraten: Kustermans, Van Dooren, Vermeeren, Lauwers, Fall, Druyts (68' Aerts), Havermans, Brandt (68' Odimboleko), Verheyen, Bastiaensen (68' Driesen), Meeuwis, Tilburgs.

Doelpunten: 50' Ferber (1-0), 67' Fall (1-1).

Geel: Brandt, Corstjens, Verheyen, Van Dooren.