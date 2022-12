Leider KVC Houtvenne haalt nog eens zwaar uit tegen Schoonbeek-Beverst (7-0). Doelman Yves De Winter: “De cijfers liegen niet”

“De cijfers liegen niet”, meent doelman Yves De Winter. “Als je met 7-0 wint, valt daar weinig tegen in te brengen, denk ik. De weersomstandigheden waren niet ideaal, maar dat telde voor beide ploegen. Bij Schoonbeek-Beverst waren er naar verluidt twee verdedigers niet bij, maar dan nog. Laten we zeggen dat wij een zeer sterke wedstrijd gespeeld hebben en dat zij misschien wel een mindere dag hadden. Mombongo scoorde drie keer, maar ook invaller Paumen pikte er nog twee mee. Dat is een van de kwaliteiten van onze ploeg. Het gevaar komt van alle kanten en iedereen is belangrijk.”

Mooie statistieken

Jullie lieten in de heenronde nog al een paar vlotte zeges optekenen, maar soms liep het ook iets moeizamer? “Ik win even graag zeven keer met 1-0, dan één keer met 7-0 (lacht). Wij kijken nooit echt naar de tegenstander en we proberen inderdaad altijd een felle start te nemen. De ene keer lukt dat al wat beter dan de andere. Soms is het na een kwartier of een half uur spelen al geklaard, soms is het negentig minuten lang knokken. Als je dan uiteindelijk vrede moet nemen met een gelijkspel, dan is dat zo. Wij gaan zeker niet alle matchen winnen, maar we hebben er tot nu toe ook nog geen enkele verloren. We pakken 38 op 48, met een doelsaldo van +33. Ikzelf kan terugblikken op acht clean sheets. Dat is de helft van alle wedstrijden. Dat zijn mooie statistieken, waar veel clubs alleen maar jaloers op kunnen zijn.”

Titel pakken

KVC Houtvenne lijkt zijn rol van gedoodverfde titelkandidaat dus waar te maken, maar een echte walk-over is het voorlopig nog niet. “Wezel blijft aanklampen en ook Wellen en Geel zijn nog niet uitgeteld”, stelt De Winter vast. “Alle credits dus aan hen. Zolang het verschil slechts drie punten blijft, is alles nog mogelijk. Jammer dat we die eerste periodetitel niet gepakt hebben, maar eigenlijk interesseert ons dat niet. Onze opdracht is duidelijk: wij willen de titel pakken. We gaan het duidelijk niet cadeau krijgen, maar als we op deze manier blijven voortdoen, komt het volgens mij wel in orde. Of de riem er nu even af mag? Zeker en vast. Veel jongens hebben een profbestaan achter de rug, maar nu moeten we het voetbal combineren met het werk overdag en dat is soms best wel pittig. Maar, we mogen niet klagen. We beleven allemaal nog evenveel plezier aan het spelletje.”