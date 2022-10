Leider Beerschot en Hervé Matthys willen bevestigen op RWDM: “Goede balans tussen gretige jongeren en ervaren mannen”

Voetbal CPLBevestigen: dat moet Beerschot zaterdag op RWDM proberen te doen na twee opeenvolgende competitiezeges. “Als je eens vier of vijf keer na mekaar kan winnen, doe je gouden zaken. Maar evident is dat niet in deze reeks”, zegt Beerschotverdediger Hervé Matthys (26).

Begin september verloor Beerschot thuis van Lommel. Paars-wit telde toen 7 op 15 en dat kon je niet bepaald een blitzstart noemen. Maar kijk: twee competitiezeges later staat Beerschot zowaar aan de leiding. Zo snel kan het dus allemaal gaan.

“Als je eens een serie van vier of vijf overwinningen zou kunnen neerzetten, dan sta je ongetwijfeld een eind los”, merkt Hervé Matthys op. “Daar gaan we natuurlijk voor. Tegelijk is dat in deze reeks gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik speelde vorig jaar met ADO Den Haag in de Nederlandse tweede klasse en daar had je wedstrijden waarvan je op voorhand wist dat je ze ging winnen. Da’s in België wel anders. Het zit allemaal heel dicht bij mekaar. Ook de beloftenploegen staan goed hun mannetje. De competitie is best onvoorspelbaar, maar eigenlijk vind ik dat wel leuk. Het houdt je alleszins scherp.”

Hand van de trainer

Een grote titelfavoriet vooruitschuiven, is moeilijk. Een handvol ploegen lijkt in aanmerking te gaan komen voor promotie. Als Beerschot de lijn van de jongste weken doortrekt, is het daar één van. “Voorlopig loopt het naar wens”, beaamt Hervé Matthys. “We hebben een goede balans tussen gretige jongeren en ervaren mannen. Ondertussen reken ik mezelf trouwens stilaan tot die laatste categorie (glimlacht). Verder is de sfeer in de ploeg uitstekend en wordt de hand van de trainer alsmaar meer zichtbaar. Dat zijn allemaal positieve punten waarop we kunnen verder bouwen.”

Toen Matthys afgelopen zomer tekende op het Kiel was meedingen naar promotie ook het uitgangspunt. “Na vijf jaar in Nederland (bij FC Eindhoven, Excelsior en ADO, red.) was ik toe aan iets anders”, legt de West-Vlaming uit. “Uiteindelijk ging ik liever aan de slag bij een ambitieuze tweedeklasser als Beerschot dan bij een ploeg die op het hoogste niveau moet knokken voor het behoud. Druk is er altijd, maar als je bovenaan meedraait, is het toch een ander soort druk. Het ziet er naar uit dat mijn keuze voor Beerschot echt wel de juiste was.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.