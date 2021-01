Legt Kwik Eine de boeken neer? “Neen, ik zie ons dit seizoen geen problemen krijgen”

Geen competitie, geen kantine, geen activiteiten die geld in het laatje brengen: amateurclubs hebben het niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Kwik Eine, pas gepromoveerd naar tweede provinciale, ontsnapt niet aan die wetmatigheid binnen de pandemie. “Toch zie ik ons dit seizoen geen problemen krijgen”, reageert Mario Ronsse op het gerucht dat zijn club dicht bij een faillissement staat. “De voorbije dagen kreeg ik enkele berichtjes met de vraag wat er bij Kwik Eine aan het gebeuren is. Of het klopt dat we de boeken gaan neerleggen. Blijkbaar is er iets aan het rollen. Bij mijn weten staat het water ons niet tot aan de lippen. Wel tot aan de borstkas, maar ik vermoed dat dit bij veel amateurclubs het geval is. Wij moeten elke maand bijna duizend euro aan elektriciteit en water betalen. Dat is niet makkelijk. Zeker omdat we ons Schlagerfestival al twee keer moesten schrappen. Een budget opmaken voor volgend seizoen is moeilijk. Omdat we niet weten wanneer welke activiteiten zullen worden toegestaan.”