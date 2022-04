Lebbeke laat steek vallen tegen gemotiveerd Jong Lede: “Slecht resultaat moet niet gedramatiseerd worden”

Lebbeke kreeg in blessuretijd het deksel op de neus. Een uppercut? Ja en neen. Uiteraard kwam het verlies tegen het veel lager geklasseerde Jong Lede hard aan. Anderzijds besefte iedereen dat het beter moest. Voelde het ontwaken bij Tom De Cock aan alsof hij een bak Duvel in zijn eentje had geledigd? “Uiteraard zijn er fijnere momenten om te ontwaken, maar dit verlies moet gekaderd worden. In de voorbije twintig matchen verloren we slechts één keer. Dan weet je dat dit scenario je kan overkomen. We wisten ook dat Jong Lede een ‘ambetante’ tegenstander zou worden, maar we moeten niet flauw doen. Er waren werkpunten.”

Werkpunten

Tom De Cock gaat dieper in op die werkpunten. “Bij de eerste tegenstoot incasseerden we een doelpunt. Nadien kregen we echter genoeg kansen om het karwei alsnog af te maken. We misten scherpte voor doel. Kansen werden te makkelijk weggegeven. Men liet al eens een mannetje lopen of was net niet scherp genoeg in het duel. De grinta die we de voorbije weken wel toonden, zag ik nu bij de tegenstander. Die verdienste komt Jong Lede zeker toe. Ze speelden gezond agressief. In de slotfase kregen we het deksel helemaal op de neus, maar voordien waren er al waarschuwingen geweest. We wilden de zaken te veel forceren. De tegenstander kon dom balverlies uitspelen.”

Goede les

In Lebbeke wil men de juiste conclusies trekken uit de nederlaag. Tom De Cock bevestigt. “De nederlaag heeft geen invloed op de rangschikking. We blijven inderdaad op de tweede plaats staan en waren al verzekerd van deelname aan de eindronde. Laat deze match een wake-upcall zijn voor de hele groep. Volgend weekend trekken we naar Torhout. Ook dat wordt een lastige match. Beide ploegen kunnen elkaar trouwens opnieuw ontmoeten in de eindronde.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, Van Damme, Monday, Martin, Ben Abbès, Schuddinck (78’ De Coeyere), De Vlieger, Sey, De Pauw, Loriers, Van De Velde.

Jong Lede : Meulewaeter, Sylla, Verplancke, Van Poelvoorde, De Crick, Rosschaert, Hellinckx, Suma (37’ Bauwens), De Landtsheer.

Doelpunten : 37’ Bauwens (0-1), 80’ De Coeyere (1-1), 90’ Van Peteghem (1-2).