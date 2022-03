Lebbeekse ontgoocheling na gelijkspel tegen Hamme wordt toch nog een feestje

Ook doelman Jonas Aeyels besefte dat het een beladen match was. “We hadden de kans om de drie punten thuis te houden. Voor de rust kwamen we op achterstand. Het was een vermijdbare goal, waar ik weinig verhaal tegen had. In die eerste helft miste Van De Velde nog een strafschop. Je kunt daar weinig op aanmerken, want eerder trof Yentl al vijf keer raak van op de stip. Het zorgde er wel voor dat we moesten blijven achtervolgen. Letterlijk tot de laatste seconden.”

Betere tweede helft

Na de rust probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten. Jonas Aeyels knikt instemmend. “Na de rust vonden we ons vertrouwde spel terug, Misschien zochten we nog iets te vaak de lange bal op, maar er kwamen nu wel kansen. Spijtig genoeg vergaten we die af te maken. Naarmate de minuten wegtikten, begin je dan toch te twijfelen en rekening te houden met een nederlaag. In de laatste minuut kregen we dan opnieuw een strafschop na handspel. In Hamme vond men die elfmeter onterecht, mijn ploegmakkers hadden daar een andere mening over. Ik stond te ver van de feiten om te oordelen, maar gezien de nieuwe regels ben ik geneigd om mijn ploegmakkers te geloven. Als je na een felle match in de blessuretijd nog een punt kunt pakken, moet je daar vrede mee nemen. Uiteindelijk bleken we zelfs nog de morele winnaar te worden. We staan wat steviger op de tweede plaats, vermits achtervolger Torhout zondag verrassend verloor.”