Leandro Depaepe speelt met Zwevezele gelijk in topper in Ninove: “Titel wordt nu wel heel moeilijk”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE ANa de 0 op 9 in eigen huis was het voor SKV Zwevezele zaterdagavond een dwingende opdracht om de topper op VK Ninove naar de hand te zetten indien het in koers wilde blijven voor de titel. De mannen van coach Hans Cornelis slikten een vroege goal, maar ondanks constante dominantie kwamen de Zwevezelenaars niet verder dan een gelijkmaker via Sofiane Oumedjeber. Met slechts één punt lijken de titeldromen van Zwevezele opnieuw wat verder weg.

Ook doelman Leandro Depaepe is die mening toegedaan. “Na die drie nederlagen wisten we dat winst in Ninove noodzakelijk zou zijn om in de running te blijven voor de hoofdprijs. Iedereen was dan ook ontzettend gemotiveerd om de lastige opdracht tot een goed einde te brengen.”

“We gingen echter slecht van start en incasseerden al na 6 minuten de 1-0. Het was echter positief dat we na die 0 op 9 en die vroege achterstand de nodige weerbaarheid toonden en met een juiste mentaliteit terug vochten. We verloren na een kwartier Aaron Vandendriessche met een blessure, maar waren toch de rest van de wedstrijd dominant. Dat leverde helaas slechts de gelijkmaker via Sofiane Oumedjeber op, want enkele mooie kansen lieten we onbenut. Zelf moest ik in de slotminuut nog met een goede redding uitpakken om zo op de valreep nog een nederlaag te vermijden. Het bleef dus bij een 1-1-gelijkspel.”

“De titeldroom is nu ver weg. Enkele weken geleden stonden we nog met een mooie bonus op kop van het klassement, nu kijken we al tegen een serieuze achterstand aan”, gaat Depaepe voort. “We moeten uiteraard ook de hand in eigen boezem durven steken, want een 1 op 12 in een cruciale fase van de competitie is veel te weinig als je finaal de titel wil halen. We zullen als groep echter tot het einde van de competitie voluit blijven gaan en bekijken het nu match per match. Iedereen wil straks met een goed gevoel deze mooie club verlaten zodat we ons qua resultaten de komende weken moeten herpakken.”

Knokke

“Volgend seizoen trek ik naar eerstenationaler Knokke”, geeft de 25-jarige in Wingene woonachtige doelman mee. “Opnieuw een stapje hogerop en voor mij wordt het een mooie nieuwe uitdaging. Eerst echter wil ik met mijn ploegmakkers dit schitterende Zwevezeelse hoofdstuk in schoonheid afsluiten.”

Lees ook: voetbal in tweede nationale A