Leandro Depaepe (SKV Zwevezele): “Zondag wordt het voor iedereen een feestelijk maar tevens pijnlijk afscheid”

“Ik ben nu aan mijn vierde seizoen bij SKV Zwevezele toe”, stelt Wingenenaar Leandro Depaepe, beroepshalve verkoper bij Vaillant. “Voordien was ik actief bij SC Menen, FC Izegem, Waasland-Beveren en de jeugd van SV Roeselare. Dit jaar speelden we een sterke campagne want een seizoen lang draaiden we in de top van het klassement mee. Uiteraard kwam het slechte nieuws in januari over de licentie hard aan maar we hebben als groep alle begrip voor de beslissing van onze voorzitter Paul Degroote. Wat hij voor deze club gedaan heeft, is fantastisch. Hij was en is voor alle spelers ook een vriend geworden want hij was steeds met iedereen begaan en deed er alles aan om ons het maximum comfort te bezorgen.”

Winst op Daknam

“Uiteraard was het niet zo evident om als spelersgroep door te gaan alsof er niets gebeurd was. Het feit dat we niet konden promoveren, was toch wel een serieuze domper maar toch besloten we samen om resoluut voor die titel te gaan. Dat is ons helaas niet gelukt want in sommige wedstrijden lieten we wat steken vallen. Vooral door de slechte staat van ons eigen terrein leden we wat puntenverlies. Toch bleven we strijdvaardig en konden we vorig weekend het prestigeduel op het veld van Lokeren-Temse naar onze hand zetten. We wonnen op Daknam met 2-3-cijfers en dat was wel een meer dan deugddoende zege. Zondag staat onze laatste competitiematch op de rol thuis tegen SC Menen, mijn ex-club. We zouden graag afscheid nemen met een thuiszege zodat het voor iedereen toch een feestelijk afscheid wordt. Ook pijnlijk want we hadden hier in Zwevezele wel een fantastische spelersbende en het is doodjammer dat straks geheel die groep uiteenvalt. Zondag zullen we er alles aan doen om met een klinkende driepunter langs de grote poort in Zwevezele te vertrekken. Voor mij wordt eerstenationaler FC Knokke de volgende voetbalbestemming. “