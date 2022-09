Leander Dedroog (Limburg United): “We zijn klaar voor de competitiestart thuis tegen Bergen”

basketbal bnxt-leagueDe voorbereiding is achter de rug. Bekerwinnaar Limburg United koos dit seizoen bewust voor een kern met tien Belgen. Met de komst van Belgian Lions Maxime De Zeeuw en Quentin Serron heeft T1 Raymond Westphalen grote klasse in huis. Vrijdagavond is er de competitiestart in de BNXT-league met de komst van Bergen.

T1 Raymond Westphalen had nog een verrassing in huis tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij nam de beslissing om een positieswitch te voorzien voor Leander Dedroog. De Zuid-Limburger was de laatste jaren een vaste pion op de ‘4', maar zal dit seizoen worden uitgespeeld op de ‘3'.

“Ik ben gelukkig met die beslissing van coach Westphalen”, stelt de 23-jarige Dedroog. “Het is niet gemakkelijk om te veranderen van positie ‘4' naar ‘3', maar het is een uitdaging. Het is een totaal andere manier van verdedigen. Tijdens de voorbereiding liep het zeker niet slecht. Het is ook belangrijk dat ik plezier beleef op mijn nieuwe plaats tussen de lijnen. Of de concurrentie niet groot is met jongens als Serron? Limburg United heeft een uitgebalanceerde brede en volwaardige kern. Op elke positie zijn er meer mogelijkheden. Het is de bedoeling dat we zo de tegenstanders kunnen pijn doen.”

Ambitie

“We hebben dan ook de ambitie om te mikken op de Golden League”, gaat Dedroog uit Gotem voort. “De club heeft gekozen voort de kaart van de jeugd te trekken en de Belgische toer op te gaan. We hebben met Alex Stein en Cliff Hammonds slechts twee Amerikanen in de kern. En dan is Hammonds feitelijk al een halve Limburger. (lacht) Ach, volgens mij de juiste keuze van het bestuur en de staf. De Amerikanen vertrekken na één seizoen. Met deze jongens hier kan je bouwen voor enkele jaren.”

“We kunnen terugblikken op een goede voorbereiding. Toen Quentin Serron en Maxime De Zeeuw op training verschenen, ging het niveau meteen de hoogte in. Die mannen hebben tonnen ervaring en brengen dat op een uitstekende manier over op de groep. Ook Alex Stein speelt niet egoïstisch. Hij is een uitstekende point-guard en heeft zich snel aan ons systeem aangepast.”

Bergen

“Natuurlijk is een goede voorbereiding geen garantie op een succesvolle start van de competitie”, weet de beresterke Dedroog. “Maar ik speel toch liever een goede dan een slechte voorbereiding. Vrijdagavond start de BNXT met de komst van Bergen. Meteen een flinke waardemeter. Of ik Bergen goed kan inschatten? Ik zag ze in actie in Lier voor de beker van België. Het blijft een sterk team, met praktisch elk seizoen veel nieuwe gezichten. Ze hebben slechts twee Belgen in de kern. Ik zag drie nieuwe Amerikanen en Oost-Europeanen. Wel opvallend dat ze de voorbije jaren rustig basketbal brachten. Nu hebben ze een vinnige Amerikaanse point-guard en spelen ze sneller basket. We zullen zeker geconcentreerd moeten blijven en trachten de Henegouwers niet in hun spel te laten komen. We zijn er klaar voor. Schrijf maar op: Limburg United start de competitie met een thuisoverwinning.”

