Leander Dedroog (Limburg United): “Na vlotte winst in Den Helder ontvangen we vrijdagavond de Suns met vertrouwen”

basketbal bnxt leagueBij de start van de BNXT play-offs mocht Limburg United geen last ondervinden van Den Helder Suns. Vanaf het tweede quarter nam United de partij in handen en won overtuigend (79-93). Vrijdagavond is er de return om 20 uur in de Alverberg.

Een wedstrijd moet natuurlijk altijd eerst gespeeld worden, maar met deze uitgangspositie mag United dit niet meer uit handen geven. Voor de partij in Den Helder kwam de club met het nieuws dat jong talent Wout Leemans zijn contract verlengde met twee seizoenen. United blijft inzetten op eigen jeugd. Eén van die talenten is Leander Dedroog (22), die kan terugblikken op een knappe partij in Den Helder met dertien punten, vier rebounds en één assist.

Den Helder nam een goede start (4-0), maar topschutter Jonas Delalieux smoorde snel de thuisvreugde. In het eerste quarter bleef Den Helder knap meespelen (20-21). Bij de start van het tweede kwart liet de Finse internationaal Topias Palmi zich opmerken met een 0-7. Palmi, goed voor in totaal 18 punten, bleef sterk presteren in het tweede schuifje en bij de rust (31-43) flikkerde een mooie kloof op het bord.

Na de rust bleef United met een sterke Leander Dedroog de partij controleren en het werd een vlotte overwinning.

Kwalificatie

“De kwalificatie voor de volgende ronde mogen we zeker niet meer uit handen geven”, stelt een nuchtere Leander Dedroog. “Toch mogen we niet tussen de lijnen verschijnen met het idee dat de buit binnen is. We toonden dit seizoen dat we duidelijk een klasse sterker zijn dan Den Helder, maar je mag nooit een tegenstander onderschatten. Bovendien zitten we nu in een goede flow en zijn we ook verplicht als profs om altijd en overal te spelen voor de overwinning. Ons publiek verwennen is de opdracht.”

“We ontvangen Den Helder met vertrouwen en als we op ons elan voortwerken, zal het ook een vlotte overwinning worden. We staan met anderhalf been in de volgende ronde en dat zal andere koek worden met Leuven Bears of Spirou Charleroi als tegenstander. Daarom is het noodzaak om niet te verslappen. Want we slikten toch 79 punten en daar was onze coach niet echt gelukkig mee. Anderzijds, we kwamen nooit in de problemen.”

Stempel drukken

“Ja, ik ben best tevreden over mijn prestaties van de laatste weken”, vervolgt krachtpatser Dedroog. “Ik krijg veel vertrouwen van T1 Raymond Westphalen en assistent Niels Marnegrave. In Den Helder mocht ik iets meer dan twintig minuten opdraven en was ik in mijn element. Ik blijf hard werken en wil de komende wedstrijden nog meer mijn stempel drukken”, besluit Zuid-Limburger Dedroog.

Limburg United: Delalieux 20, Palmi 18, Nelson 16, Dedroog 13, Desiron 9, Hammonds 8, Littleson 5, Lesuisse 2, Benson 2, Dammen 0.

Lees ook: meer basketbal