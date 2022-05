Leander Dedroog (Limburg United): “Na vlotte winst in Den Helder ontvangen we de Suns vrijdagavond met vertrouwen”

Met anderhalf been in volgende ronde

“De kwalificatie voor de volgende ronde mogen we zeker niet meer uit handen geven”, stelt een nuchtere Leander Dedroog. “Toch mogen we niet tussen de lijnen verschijnen met het idee dat de buit binnen is. We toonden dit seizoen dat we duidelijk een klasse sterker zijn dan Den Helder, maar je mag nooit een tegenstander onderschatten. Bovendien zitten we nu in een goede flow en zijn we ook verplicht als profs om altijd en overal te spelen voor de overwinning. Ons publiek verwennen is de opdracht. We ontvangen Den Helder met vertrouwen en als we op ons elan verder werken zal het ook een vlotte overwinning worden. We staan met anderhalf been in de volgende ronde en dat zal andere koek worden met Leuven Bears of Spirou Charleroi als tegenstander. Daarom is het noodzaak om niet te verslappen. Want we slikten toch 79 punten en daar was onze coach niet echt gelukkig mee. Anderzijds, we kwamen nooit in de problemen.”