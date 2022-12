Leander Dedroog (Limburg United) na 84-76-nederlaag bij Leuven Bears: “We waren op alle vlakken niet scherp genoeg”

basketbal bnxt-leagueLimburg United leed zijn derde competitienederlaag bij een sterk Leuven Bears. Het team van T1 Raymond Westphalen kon op de belangrijke momenten niet toeslaan en bleek in defense niet secuur genoeg. De ontgoocheling bij de 84-76-nederlaag was groot.

“We zijn inderdaad erg aangeslagen na deze pijnlijke nederlaag”, viel Leander Dedroog met de deur in huis. “We waren meteen op achtervolgen aangewezen. Vooral in de eerste helft kregen we geen vat op hun topschutter Kevaughn Allen (26 punten). Het tactisch plan van thuiscoach Eddy Casteels werd grondig uitgevoerd door de Bears. Grotendeels wisten de Leuvenaars onze sterkhouder Jonas Delalieux lam te leggen. Gelukkig bleven we vechten en bij de rust (46-40) bleef alles mogelijk.”

“De start van het derde quarter was rampzalig”, vervolgt Dedroog, die hard zijn best deed om de trein weer op de rails te krijgen. “Leuven pakte uit met een run van 11-0 en het duurde meer dan vijf minuten voordat we konden tegenprikken. Wat er allemaal fout liep? Onze staf met Westphalen en Marnegrave had een duidelijk ‘game plan’ voor de wedstrijd. Leuven kon ons inside pijn doen en ging zoeken om bij de 1 tegen 1-situaties het verschil te kunnen maken.”

“Na de rust hadden we onder de borden geen greep op Nick MCGlynn (19 punten) en ook hun nieuwe speler Mohamed Kherrazi deed zijn duit in het zakje met veertien punten. We hadden veel energie nodig om terug te vechten en op twee minuten van het einde konden we de aansluiting (75-72) verzilveren. Meer zat er helaas niet in. We waren op alle vlakken niet scherp genoeg. Verdedigend lieten we hun sterke mannen te veel ruimte en in offense probeerden we het te forceren. Kort samengevat: de teamdefense was er niet.”

Minder rotatiemogelijkheden

“De coach heeft de laatste weken minder rotatiemogelijkheden", stelt Dedroog uit Gotem bij Borgloon. “Er is natuurlijk het blessureleed van enkele sterkhouders. En sommige jongens halen hun normale niveau niet. Reden? Ik heb er geen verklaring voor. De eerste vier wedstrijden wonnen we vlot met knap basket. Tegen Kangoeroes had er meer ingezeten en op Oostende lieten we ons ringeloren in de eerste helft. Vorige week tegen Spirou Charleroi speelden we een knappe partij en het vertrouwen was groot om Leuven een hak te zetten. Traditioneel hebben we het altijd moeilijk in Leuven, maar dat mag geen excuus zijn.”

“Vanaf maandag zal onze nieuwe 23-jarige Amerikaanse swingman Myles Cale uit New Jersey meetrainen. Hopelijk kan hij zich snel integreren en ons niveau hoger duwen.”

Snel herpakken

“Het zal nodig zijn dat we ons, met de dubbele confrontatie tegen Filou Oostende voor de beker van België, snel herpakken. Vrijdag ontvangen we Oostende in de Alverberg en op dinsdag 13 december 2022 trekken we naar de COREtec Dome in Oostende. Of we een kans maken? Waarom niet? We gaan deze week scherp trainen en trachten iedereen weer op dezelfde golflengte te krijgen. Weer uitpakken met een stevige defense en aanvallend de tegenstander pijn doen met een snelle balcirculatie en goede afwerking onder de borden.”

“We moeten ook trachten Yannick Desiron beter te bedienen onder de ring, want hij krijgt te weinig bruikbare ballen. Geloof me: als onze ‘Tank’ in een 1 tegen 1-situatie onder de ring komt, zal hij als winnaar uit het duel komen. We hebben tegen Oostende een klinkende overwinning nodig om het vertrouwen weer op te krikken”, besluit de 23-jarige Leander Dedroog.