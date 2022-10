Leander Dedroog (Limburg United): “Knappe 80-66 overwinning, na een collectieve glansprestatie tegen Antwerp Giants”

“We begonnen sterk”, opende succescoach Raymond Westphalen van Limburg United. “Einde eerste quarter speelden we te laks en kon Antwerp de achterstand wegwerken. In het tweede schuifje liepen we opnieuw uit. Bij de rust (41-34) bleef alles mogelijk. Begin derde quarter hadden we opnieuw een minder moment. In die zaken moeten we nog groeien. Het is ook pas onze derde wedstrijd van het seizoen hé. Daarna konden we ons uitstekend herpakken en werd het een knappe, verdiende overwinning. In Aalst vorige week hadden we het onszelf nog moeilijk gemaakt. Daaruit hebben we lessen getrokken en tegen de Giants toonden we meer maturiteit. Dit is zeker een mooie zege, maar we moeten rustig blijven. Er zijn geen zwakke tegenstrevers in de BNXT. Volgende week in Brussels wacht opnieuw een zware dobber. We hebben een schitterende start met 3 op 3, maar er zijn nog vijftien wedstrijden voor een ticket af te dwingen voor de Golden League”, besloot Tongerenaar Westphalen.