Leander Dedroog en Limburg United verliezen met klein verschil bij Donar Groningen: “Dubbeltje viel aan de andere kant”

Na de knappe zege tegen Den Bosch, bij de start van Elite Gold, gingen de boys van T1 Raymond Westphalen met vertrouwen naar Groningen. Limburg United was niet scherp genoeg in de eerste helft tegen een gretig Donar. Na de rust kwam United met het mes tussen de tanden, maar het dubbeltje viel aan de andere kant in money time. De Limburgers dropen ontgoocheld af naar hun hotelkamer, met een nipte 68-66-nederlaag in de hoofden.

De Amerikaanse spelverdeler Alex Stein werd topschutter met 18 punten, maar er was een opvallende rol voor de hardwerkende Zuid-Limburger Leander Dedroog, die zich liet gelden en tien punten voor zijn rekening nam.

“Donar Groningen schoot met steun van hun talrijke supporters sterk uit de startblokken. We werden niet onder de voeten gelopen, maar waren niet scherp genoeg in defense”, stelde een ontgoochelde Leander Dedroog vanop zijn hotelkamer in Groningen. “Donar kon profiteren om inside te komen en daar moesten we te vaak fouten maken. De scheidsrechters lieten veel toe, maar waren wel gul met het geven van vrijworpen voor de thuisploeg. Ach, we moeten natuurlijk niet de schuld bij de refs gaan zoeken. Groningen was gretiger en steviger in die eerste helft en gingen verdiend met een kloof (42-37) rusten.”

“Een peptalk van de staf bracht ons weer bij de les”, vervolgt de 23-jarige Dedroog. “We kwamen scherp uit de kleedkamers en einde derde quarter hingen de bordjes in evenwicht (54-54). Natuurlijk kost het veel energie om een achterstand op te halen. Donar kreeg het moeilijk, maar kon rekenen op een sterk duo Clay Mounce en Willem Brandwijk, die elk zeventien punten lieten noteren. We gaven elkaar geen duimbreed toe. In money time viel het dubbeltje aan de andere kant. Maxime De Zeeuw liet twee vrijworpen liggen en Jonas Delalieux had pech met zijn driepuntpoging. Pijnlijk, maar vooral lessen trekken uit deze nederlaag is de boodschap.”

ZZ Leiden

“Vrijdag komt ZZ Leiden naar de Alverberg”, weet Dedroog, die nog één seizoen onder contract staat bij United. “Iedereen dacht dat de Belgische teams het in Elite Gold gemakkelijk gingen krijgen tegen de Nederlandse ploegen. Het is niet alleen Den Bosch die kan beschikken over sterke wapens. Ook de andere teams hebben veel kwaliteiten. ZZ Leiden versloeg Oostende en dat wil toch iets zeggen hé. We zullen top moeten zijn om de punten in Hasselt te houden. Deze nederlaag in Groningen moeten we rechtzetten, want dit United wil absoluut het thuisvoordeel afdwingen in de Belgische play-offs.”

Sterk op dreef

“Ik heb inderdaad een moeilijke periode achter de rug. Ben altijd hard blijven werken voor het team en de laatste weken voel ik mij uitstekend. Het kan natuurlijk altijd beter, maar er zit progressie in mijn niveau. Ik voel ook het vertrouwen van de staf en krijg meer speelminuten. Tegen ZZ Leiden hoop ik opnieuw mijn steentje te kunnen bijdragen, maar dan liefst met een overwinning”, besluit Dedroog uit Gotem bij Borgloon.