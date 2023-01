Leander Beirlant scoort twee keer voor Berchem Sport dat zwaar uithaalt tegen Pepingen-Halle (7-1): “Hopelijk niet al ons kruit verschoten”

“Het was voor ons noodzakelijk om goed aan het nieuwe jaar te starten”, zegt Beirlant. “In januari spelen we onder andere tegen leider Hades, Cappellen en Racing Mechelen en dan moet je dit soort matchen winnen. Als groep hoop je dan natuurlijk op een vlot verloop van de wedstrijd, maar deze score had niemand verwacht. Misschien is de 7-1 ook wel wat overdreven, maar het geluk waaraan het ons eerder dit seizoen al ontbrak, zat nu wel aan onze kant.”

Kantelmomenten

“Al na vier minuten stond het 1-0 en zaten we op rozen. Die lijn trokken we door en dat uitte zich ook in dat tikkeltje meer geluk op de kantelmomenten. Bij 3-1 lieten de bezoekers kort na de rust de kans op de aansluitingstreffer liggen en niet veel later scoorden wij een vierde keer. Daar zat het even mee, maar dat dwongen we af vanavond.”

Kruit

“Voor de winterstop stelden we al te vaak vast dat we niet slecht speelden, maar dat het ons aan efficiëntie ontbrak in de zone van de waarheid. Dan doet zo’n 7-1 heel veel deugd natuurlijk. We kunnen alleen maar hopen dat we nu niet al ons kruit verschoten voor de komende weken. (lacht) Dit is vooral ook een opsteker voor onze fans. Het was dit seizoen nog niet al te best van onze kant en dan zijn we blij dat we hen ook nog eens zo’n leuke avond kunnen bezorgen.”

Lob

“Mijn mooiste goal van de twee? De laatste van de wedstrijd. Ik zag de keeper uit zijn doel staan en lobde de bal mooi over hem binnen. Voor de winterstop of in andere omstandigheden zou die bal over doel of tegen de lat zijn beland, maar op een avond als deze niet. Nu kunnen we met vertrouwen toewerken naar de wedstrijd tegen Hades. Hoewel dat de leider is, zijn we niet op voorhand kansloos. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen en wij hebben genoeg kwaliteit om het iedereen moeilijk te maken.”

Berchem Sport - Pepingen-Halle 7-1

Berchem: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman, Verstraelen (77' Lambrechts), De Kuyffer, Cobos (84' Amali), Coveliers, Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Luyckx (62' van Hoof).

Pepingen-Halle: Vandervorst, Morias, Abbou, Emmaneel, Pé (83' Weytjens), Bosmans, Dailly, Aalhoul, Van Belle (63' Vandenberghe), Maviluka Zingula (46' Emhandi), Mayanga.

Doelpunten: 4' Van Den Driessche (1-0), 17' Coveliers (2-0), 36' Cobos (3-0, pen.), 39' Mayanga (3-1), 62' Pejcic (4-1), 74' Beirlant (5-1), 84' Amali (6-1), 86' Beirlant (7-1).

Geel: Pé, Dailly.