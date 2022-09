Leander Beirlant bezorgt Berchem zege in Lebbeke met late penaltygoal (0-1): “Een droomstart”

Berchem Sport is, in tegenstelling tot vorig jaarseizoen, goed aan zijn seizoen begonnen. Dankzij een late penaltygoal van Leander Beirlant wonnen de troepen van Geert Emmerechts bij Lebbeke met 0-1. Een verdiende zege ook na een wedstrijd waarin weinig kansen vielen te noteren, maar er wel altijd de meeste dreiging uit ging van de bezoekers.

“Ik heb altijd geloofd in de goede afloop”, aldus matchwinnaar Beirlant. “Het was een gesloten wedstrijd en de beide doelmannen moesten niet al te veel werk opknappen, maar ik vond wel dat wij het meest dreigend waren. Het was zo’n typische wedstrijd die zou gewonnen worden door de ploeg die het eerst scoorde en ik had altijd het gevoel dat wij dat zouden zijn. De strafschop viel op het juiste moment en ook daarna kwamen we nooit meer in de problemen.”

Terechte elfmeter

“Of het een terechte strafschop was? Zonder twijfel. Fabio (Pinto red.) kreeg de bal aan de linkerkant en ging daarna een op een met zijn rechtstreekse tegenstander. Hij veinsde naar binnen te komen, maar ging uiteindelijk toch buitenom en werd gehaakt. Een zuivere penalty en ik nam mijn verantwoordelijkheid. Vorig seizoen trapte ik de strafschoppen ook al en nu was ik aangeduid samen met Miguel (Cobos red.). Ik zei dat ik wou trappen en dat vond hij prima. We hebben een goede verstandhouding.” (lacht)

Droomstart

“Dit is inderdaad een droomstart. Ik liet me vertellen dat we vorig seizoen tot vlak voor Nieuwjaar moesten wachten op onze eerste uitzege en dan is dit natuurlijk een opsteker. Vooral na een voorbereiding waarin niet alles liep zoals we het graag wilden qua resultaten. Niet dat we zonder vertrouwen afzakten naar Lebbeke, maar het is ook niet zo dat we meteen heel zeker van ons stuk waren.”

“Om nu na een wedstrijd al hoog van de toren te blazen, is natuurlijk nog veel te vroeg, maar het gevoel is wel al anders dan vorig seizoen toen we een moeilijke start kenden. Nu zijn we mee met de trein en kunnen we met vertrouwen toeleven naar die eerste derby van het seizoen tegen Cappellen. Dat wordt er ongetwijfeld een voor veel volk dus we hebben alle reden om daar naar uit te kijken.”