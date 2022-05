LDP Donza-captain Niels Lataire duwt druk in play-offs weg: “We beginnen opnieuw van nul”

LDP Donza stuntte vorige week in het Sneppenbos door met 68-77 te winnen. Team Green van coach Eddy Faus is de laatste officiële kampioen van TDM1 vóór Covid-19 tot tweemaal toe roet in het basketeten gooide. De uittredende kampioen kreeg in het OCP zowaar een nog zwaardere oplawaai (87-69).

“Bij Oxaco ontbrak 3x3 speler Nick Celis en nog enkele vaste pionnen”, relativeert Niels Lataire de dubbele Donza-zege. “Oxaco roteerde eigenlijk met zes pionnen en dat kwam hen duur te staan in twee wedstrijden waarin het gelijk opliep. Het was aan ons om het tempo hoog te houden en te roteren met negen man. In het slot speelde Oxaco alles of niets en dat geeft wat een vertekend beeld in de uitslag.”

Mentaal voordeel

Kortrijk Spurs aast op de titel en steekt dat niet onder stoelen of banken. “Met vier profs in de rangen zijn zij torenhoog favoriet”, vult Lataire aan. “Ze hebben alles in de ploeg. Walasiak kan een ploeg laten draaien, Guillemyn heeft een sterke penetratie, Coucke het outside shot. Kortrijk is zeer uitgebalanceerd. LDP Donza kan daar tegenover energie en teamspel plaatsen. Wij gaan voor elkaar door het vuur. We zijn aan deze play-offs begonnen zonder verwachtingen. Wie had gedacht dat we van Oxaco zouden winnen? Wij geven alles en zien wel waar we stranden. Het resultaat is niet belangrijk. Dat mentale aspect hebben we alvast voor op Kortrijk”, besluit Lataire.