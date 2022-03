Lazslo De Paepe en Haasrode Leuven grijpen net naast ticket voor Champions Final 4: “Extra pijnlijk als je in vijfde set 9-13 voorstaat”

“Zeer zuur.” Beter kon middenman Laszlo De Paepe de gemiste kwalificatie voor de Champions Final 4 niet omschrijven. In wat voor de derde keer op rij een ware thriller werd, trok Haasrode Leuven op de valreep aan het kortste eind. Aalst won met 3-2 en vergezelt Roeselare, Maaseik en Menen in de Champions Final 4.

“Het waren drie wedstrijden (2-3, 2-3, 3-2) waar we aan elkaar gewaagd waren”, omschrijft Laszlo De Paepe het. “Het einde was zeer zuur. We waren zo dicht bij die overwinning in de vijfde set en gaven het dan toch uit handen. Dat zou eigenlijk niet mogen als je 9-13 voorstaat, dus dat maakt het ook nog eens extra pijnlijk.”

“Waaraan dat ligt, is moeilijk te zeggen. Ik denk dat iedereen bij deze tussenstand al dacht dat het binnen was misschien. De stress kwam er zeker toen Aalst punt na punt dichter kwam en wij het niet konden afmaken.”

Weerbaarheid

Haasrode Leuven toonde wel weerbaarheid nadat het de eerste wedstrijd in eigen huis met 2-3 verloor en in de beslissende derde wedstrijd twee sets achterstond. “We moesten er vol voor gaan, stonden met onze rug tegen de muur en bleven ook gewoon vechten.”

“We wisten dat het nog niet gedaan was en moesten een moment vinden waar ze even onder druk kwamen. Ze bezweken onder onze druk. Die weerbaarheid hebben we wel goed getoond.”

Mislukt seizoen

Uiteindelijk bezweken de Leuvenaren zelf op het belangrijkste moment. “Klopt, ook wel credits aan Robin Overbeke die zo goed begon te serveren. Deze nederlaag zal nog wel even in de hoofden blijven zitten, maar we moeten als ploeg samen blijven en toch nog alles proberen te geven tijdens de Challenge Final 4.”

Veel is er niet meer om voor te spelen. Toch klinkt De Paepe strijdvaardig. “Wat er ons nog rest in de Challenge Final 4? Er valt uiteindelijk niets meer te winnen aangezien de bekerwinnaar in de play-downs zit. Maar ik denk wel dat we zelf de eer en trots moeten hebben om onszelf hierin nog te tonen.”

“Of ons seizoen mislukt is? Ja het is toch wel een mislukte competitie van ons. Ons doel was om zeker de play-offs te halen. Dat is niet gelukt, dus mislukt”, besluit De Paepe.